Quan chức Nga làm rõ cuộc tấn công vào trung tâm ra quyết định của Ukraine

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov (Ảnh: Wikipedia).

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Andrey Kartapolov ngày 26/5 đã giải thích tuyên bố của Moscow về các “cuộc tấn công hệ thống” vào Ukraine, bao gồm các trung tâm ra quyết định ở thủ đô Kiev.

Theo ông, các hầm ngầm an toàn được các chỉ huy quân sự và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng sẽ là những mục tiêu hàng đầu.

Cụ thể, quân đội Nga sẽ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các hầm trú ẩn được các chỉ huy quân sự và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Kiev vào lãnh thổ Nga và lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Tòa nhà quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky không nằm trong danh sách mục tiêu vì đều không được tính là "trung tâm ra quyết định". Ông giải thích, các nghị sĩ Ukraine không kiểm soát quân đội, và bản thân ông Zelensky thậm chí không còn đến văn phòng của mình nữa.

"Các trung tâm ra quyết định là các trung tâm điều khiển và chỉ huy quân sự kiên cố dưới lòng đất cũng như các hầm ngầm được các cơ quan an ninh và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng”, ông Kartapolov, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, phát biểu.

Hôm 23/5, Nga đã tập kích quy mô lớn vào Kiev bằng 600 máy bay không người lái (UAV) và 90 tên lửa, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mà Moscow từng tuyên bố là "không hệ thống nào có thể đánh chặn".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tập kích của Ukraine vào một ký túc xá ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk - lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố sáp nhập - khiến 21 người thiệt mạng.

Bình luận về thảm kịch này, ông Kartapolov tuyên bố "sự kiên nhẫn của Nga đã cạn kiệt". Ông nói thêm rằng Moscow giờ đây sẽ từ bỏ cam kết tự nguyện trước đó về việc không nhắm mục tiêu vào thủ đô của Ukraine.

Nga coi diễn biến đó là "giọt nước tràn ly" và cảnh báo sẽ tiến hành các “cuộc tấn công mang tính hệ thống" vào hàng loạt mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine kể từ thời điểm này.

Bộ Ngoại giao Nga lưu ý chiến dịch cũng sẽ nhắm mục tiêu vào "các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine, các mục tiêu bị nhắm đến nằm rải rác trên khắp Kiev.

Moscow hối thúc công dân nước ngoài, bao gồm cả các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, hãy rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân thành phố tránh xa "các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính của chính quyền Kiev”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về vấn đề này với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio. Tuy nhiên, Điện Kremlin cho biết, Nga chưa nhận được phản hồi chính thức từ Washington.

Trong khi đó, EU cáo buộc Moscow gây ra "sự leo thang không thể chấp nhận được". Người phát ngôn chính sách đối ngoại của khối, bà Anitta Hipper, đã viết trên mạng xã hội X hôm 26/5 rằng Brussels đã triệu tập Đại biện lâm thời Nga để phản đối động thái của Nga, đồng thời tuyên bố "phái đoàn EU vẫn ở lại Kiev".