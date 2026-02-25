Bên trong biệt thự hạng sang của trùm ma túy khét tiếng Mexico

Biệt thự hạng sang của trùm ma túy El Mencho (Ảnh: Reuters).

Theo AFP, trùm ma túy El Mencho đã trải qua những giờ cuối đời tại biệt thự nằm kín đáo bên trong Tapalpa Country Club, một khu nhà nghỉ cuối tuần khép kín trên những ngọn đồi thuộc bang Jalisco, miền Tây Mexico.

Ngôi nhà hai tầng số 39 với tường đá, mái ngói đỏ từng là nơi ẩn náu kín đáo của thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG). El Mencho thiệt mạng hôm 22/2 sau một cuộc phục kích của quân đội trong khu rừng phía sau căn nhà.

Giới chức trách đã lần ra cụm nhà nghỉ ngoại ô yên bình này từ một nguồn tin liên quan đến người tình của hắn.

Hình ảnh khu biệt thự nhìn từ trên cao (Ảnh: Reuters).

Những bức ảnh được chia sẻ cho thấy các căn phòng rộng rãi với thiết kế hiện đại tinh tế và những ô cửa sổ lớn nhìn ra bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Bên trong có đủ loại vật dụng, từ nhiều loại thuốc giảm đau thông thường và dược phẩm đến các đồ vật tôn giáo và một căn bếp bừa bộn.

Các hộp thức ăn mang về vương vãi trên quầy bếp cạnh một hộp dâu tây đã hỏng, một chai tương ớt sriracha, các hộp sữa và chai nước. Một thùng khoai tây và một thùng cà chua đặt dưới sàn nhà.

Trong tủ quần áo của một phòng ngủ lớn có một vài bộ đồ được gấp gọn gàng, cùng một hàng sản phẩm chăm sóc da cùng nước hoa trên kệ. Một số gói khăn ướt trẻ em được tìm thấy trong ngăn kéo phía dưới.

Tủ trong một căn phòng khác chứa đầy thuốc điều trị nhiều loại bệnh, bao gồm đau nửa đầu, mất ngủ, trào ngược axit và nhiễm nấm, cùng một dụng cụ lăn massage mặt. Một mảnh vải được nhìn thấy mang logo của Mayorquin, một cửa hiệu trang sức cao cấp tại Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco.

Các lọ Tationil Plus, một chất chống oxy hóa được quảng bá là giúp bảo vệ tế bào, được tìm thấy trong ngăn đá tủ lạnh bên cạnh một lịch trình liều dùng. Trên bàn ăn đặt một chiếc hộp nhỏ buộc nơ đỏ tươi.

Các tượng thánh Công giáo được trưng bày trên một bàn thờ tạm, trong đó có Đức Mẹ Guadalupe, vị thánh bảo trợ của Mexico, và Thánh Jude Thaddeus, vị thánh bảo trợ của những trường hợp tuyệt vọng. Một đoạn Kinh Thánh khẳng định niềm tin vào Chúa được viết tay trên một tờ giấy trắng.

Biệt thự nằm tại Tapalpa, nơi nổi tiếng với du lịch sinh thái, rừng thông với các khu nhà nghỉ cuối tuần tập trung gần sân golf và một hồ nước.

Hôm 24/2, một người làm vườn chăm sóc cây cối ở lối vào khu dân cư, và những cánh đồng cây thùa - nguyên liệu sản xuất loại rượu tequila trứ danh của Mexico - được nhìn thấy ở phía xa.

Những chiếc ô tô và xe tải bị đốt cháy nằm rải rác trên một số con đường bao quanh khu nhà, sau cuộc đột kích giống một cuộc vây hãm của quân đội cuối tuần trước.

Mencho tìm cách chạy trốn qua khu vườn phía sau nhà lên sườn đồi có rừng cây. Hắn bị trúng đạn trong quá trình bị truy đuổi và tử vong vì vết thương khi đang được vận chuyển bằng trực thăng.

Bất chấp hình ảnh như trên bưu thiếp, Tapalpa từng thu hút sự chú ý quốc tế trước đây. Một thập niên trước, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số doanh nghiệp trong khu vực, với cáo buộc chúng được sử dụng để rửa tiền cho CJNG và nhánh tài chính của tổ chức này, Los Cuinis.