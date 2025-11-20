Nga - Ukraine sẵn sàng đàm phán chấm dứt xung đột

Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul vào tháng 7 (Ảnh: AFP).

Sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào ngày 19/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga.

“Hôm nay, Tổng thống Erdogan đã đề xuất các định dạng cho cuộc đàm phán, điều mà tôi ủng hộ, và điều quan trọng đối với chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tạo nền tảng cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng làm việc theo bất kỳ định dạng nào có ý nghĩa và có thể mang lại kết quả”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ nối lại việc trao đổi tù binh với Nga vào cuối năm nay.

Tổng thống Zelensky cũng nói rằng ông và Tổng thống Erdogan đã thảo luận về tiến trình ngoại giao giải quyết xung đột.

"Nhiều tiến trình hiện đã được khởi động. Chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tập trung vào hòa bình - một nền hòa bình có giá trị, với an ninh được đảm bảo. Chiến tranh phải chấm dứt. Không có lựa chọn nào khác ngoài hòa bình", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, kêu gọi nối lại đàm phán trực tiếp theo định dạng Istanbul giữa Nga và Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định quan điểm rằng Moscow sẵn sàng đàm phán.

"Moscow sẵn sàng đàm phán. Sự gián đoạn này thực chất là do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này", ông Peskov nói thêm.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, không có bất kỳ thỏa thuận ngầm nào giữa Nga và Mỹ về xung đột Ukraine. Ông Peskov khẳng định Moscow vẫn hoàn toàn giữ nguyên cam kết với các nguyên tắc đã được nêu tại hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hồi tháng 8.

Tại hội nghị Alaska, cả hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đã thảo luận về một nghị quyết khả thi nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine hôm 19/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga tại Istanbul, cũng như mở rộng chương trình nghị sự.

Ông Erdogan nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, trong đó "đã đạt được một số tiến triển, đặc biệt là về các vấn đề nhân đạo".

"Ngoài ra, các bên đã có thể thảo luận trực tiếp các vấn đề liên quan đến lệnh ngừng bắn, hòa bình và các khía cạnh quân sự khác. Chúng tôi coi tất cả những bước đi này là những thành tựu quý giá", ông nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky, ông ủng hộ việc tiếp tục tiến trình Istanbul với "cách tiếp cận thực tế và hướng đến kết quả".

Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên NATO có quan hệ hữu hảo với cả Nga và Ukraine, đã là địa điểm chính cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Hoạt động ngoại giao phần lớn đã bị đình trệ trong những tuần gần đây, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước thông báo trừng phạt các tập đoàn dầu khí Nga Lukoil và Rosneft nhằm đáp trả điều ông cho là Moscow trì hoãn đàm phán.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc Kiev không đủ thiện chí nối lại hòa đàm.

Trong năm nay, Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7.

Tại các vòng này, Kiev thể hiện sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và nêu rõ các ưu tiên: chấm dứt xung đột, ngừng bắn trên toàn tuyến và ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Moscow đã không chấp thuận ngừng bắn.

Sau vòng đàm phán thứ hai, Nga trao cho Ukraine một bản ghi nhớ. Trong đó, Moscow yêu cầu rút quân Ukraine khỏi 4 vùng lãnh thổ, đình chỉ viện trợ từ phương Tây, chấm dứt huy động và thiết quân luật, tổ chức bầu cử, và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga. Moscow đến nay vẫn tiếp tục chỉnh sửa bản ghi nhớ này. Kết quả chính của đàm phán là 2 bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh.