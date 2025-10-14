Tổng thống Trump hé lộ nhà lãnh đạo có thể giúp giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (giữa) phát biểu tại vòng đàm phán Nga-Ukraine ở Cung điện Dolmabahce năm 2022 (Ảnh: VCG).

"Ông Erdogan có thể", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một hôm 13/10, khi được hỏi liệu các nhà lãnh đạo khác, bao gồm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, có thể hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine hay không.

Tổng thống Trump tin rằng, Nga tôn trọng Tổng thống Erdogan.

"Ông ấy (Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ) được ông Putin tôn trọng. Và ông ấy cũng là bạn của tôi”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump tuyên bố ông chỉ làm việc với các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, không phải những nhà lãnh đạo yếu đuối, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Erdogan cũng đối xử tốt với ông.

“Khi NATO gặp vấn đề với ông Erdogan, điều mà họ thường làm là gọi cho tôi để trao đổi với ông ấy và tôi chưa bao giờ thất bại trong việc giải quyết vấn đề ngay lập tức", ông Trump nói thêm.

Vào tháng 7, Tổng thống Erdogan bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga sẽ sớm được sắp xếp, dẫn đến chấm dứt chiến tranh.

Đầu tháng 9, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc và cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Erdogan cho biết các bên "vẫn chưa sẵn sàng" cho một cuộc gặp cấp lãnh đạo.

Tổng thống Erdogan từng nói rằng, ông tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Mặc dù vậy, Điện Kremlin cho rằng, ông Erdogan không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm này.

Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng vai trò trung gian đàm phán ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ankara cũng đóng vai trò trung gian cùng với Liên hợp quốc giúp Kiev và Moscow đạt được thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một trong số ít quốc gia duy trì đường dây liên lạc với cả Kiev và Moscow.

Tổng thống Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Ukraine như một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm giải quyết xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky đang được cân nhắc. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó chỉ nên xảy ra “ở giai đoạn cuối cùng của tiến trình đàm phán hòa bình”.

Về phần mình, ông Zelensky từ lâu đã kêu gọi một cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Putin. Phái đoàn Ukraine một lần nữa đề xuất ý tưởng này trong các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ, coi hội nghị thượng đỉnh là bước then chốt để kết thúc chiến sự.