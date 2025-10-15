Tổng thống Trump nói vẫn có mối quan hệ tốt với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Argentina Javier Milei hôm 14/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vẫn có "mối quan hệ rất tốt" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Putin “nên làm điều gì đó” để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

“Tôi muốn thấy ông Putin làm gì đó hiệu quả”, ông Trump nói.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Quốc hội Israel hôm 13/10, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn tập trung vào việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine, sau khi nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas.

"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran... Nhưng trước tiên, chúng ta phải giải quyết vấn đề Nga. Hãy tập trung vào Nga trước", ông Trump nói.

Israel và Hamas tuần này đã ký thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Trump làm trung gian.

Điện Kremlin hoan nghênh việc Tổng thống Trump chuyển trọng tâm sang chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời ca ngợi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff là một nhà đàm phán "hiệu quả".

"Chúng tôi đã rất quen thuộc với ông Witkoff. Ông ấy rất hiệu quả, ông ấy đã chứng minh được hiệu quả của mình ở Trung Đông", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

"Chúng tôi hy vọng năng lực của ông ấy sẽ tiếp tục đóng góp cho tiến trình Ukraine", ông Peskov nói thêm, đồng thời khẳng định Moscow vẫn cởi mở với một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Witkoff đã nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình về Ukraine với Tổng thống Putin. Đặc phái viên Mỹ đã gặp nhà lãnh đạo Nga nhiều lần.

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov ngày 12/10 khẳng định “kim chỉ nam” trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine là các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo Nga, Mỹ tại Alaska.

Quan chức Điện Kremlin xác nhận các cuộc tiếp xúc kín giữa Moscow và Washington vẫn tiếp tục, mặc dù ông thừa nhận Kiev hiện không sẵn sàng tham gia xây dựng một giải pháp hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại Anchorage, Alaska vào giữa tháng 8 để thảo luận về việc tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Nhà Trắng tuyên bố giờ đây đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài".

Phát biểu với các phóng viên sau chuyến thăm Tajikistan vào ngày 10/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow và Washington đã nhất trí về những việc cần làm để giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù vấn đề này vẫn còn rất phức tạp.

Theo Tổng thống Putin, Nga và Mỹ tiếp tục được chỉ dẫn bởi các thỏa thuận đã đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Alaska.