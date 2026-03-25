Tổng thống Trump: Thỏa thuận với Iran đang ở rất gần

“Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này. Họ đang thực hiện điều đó, cùng với Marco Rubio, JD Vance, và nhiều người khác”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 24/3 khi bày tỏ tin tưởng 2 bên sắp đạt được thỏa thuận.

Ông nói thêm: “Và phía bên kia (Iran), tôi có thể nói với các bạn rằng họ muốn đạt được một thỏa thuận, ai mà không chứ? Nếu bạn ở trong tình thế đó, hãy nhìn xem, hải quân của họ đã không còn, không quân của họ đã không còn, hệ thống liên lạc của họ đã bị vô hiệu hóa, đó là vấn đề lớn nhất”.

Khi được hỏi về việc vì sao ông thay đổi lập trường sau khi nói với các phóng viên tại Nhà Trắng tuần trước rằng ông không “muốn có một lệnh ngừng bắn”, Tổng thống Trump trả lời: “Thực tế là họ đang nói chuyện với chúng tôi và họ đang nói chuyện một cách hợp lý”.

“Hãy nhớ, tất cả bắt đầu từ việc họ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, như tôi đã nói. Điều thứ nhất, thứ hai và thứ ba là họ không được có vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đang thảo luận về điều đó. Tôi không muốn nói trước, nhưng họ đã đồng ý sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân”, ông cho biết.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump coi việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là lằn ranh đỏ.

Trong khi đó, Iran tuyên bố chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình. Iran cũng bác bỏ thông tin cho rằng đang diễn ra đàm phán giữa Washington và Tehran.

Trước đó, theo hãng tin TASS, Mỹ và các quốc gia trung gian đang chờ phản hồi của Iran về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông vào ngày 26/3.

Nguồn tin cho biết thêm: “Nếu kế hoạch về một hội nghị thượng đỉnh được xác nhận, Phó Tổng thống JD Vance nhiều khả năng sẽ tham gia”.

Các đại diện Iran được cho là đã báo cho phía Mỹ rằng họ không muốn nối lại đàm phán với đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là Jared Kushner, mà muốn làm việc với Phó Tổng thống JD Vance.

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới Mỹ, cho thấy Iran cho rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Witkoff và ông Kushner sẽ không hiệu quả sau khi các cuộc đàm phán trước đó sụp đổ.

Ông Vance được xem là có xu hướng ủng hộ việc chấm dứt xung đột hơn. “Một nhận thức phổ biến là ông Vance sẽ tập trung vào việc nhanh chóng kết thúc xung đột”, một nguồn tin nói.

Tuy nhiên, các bên trung gian trong khu vực cũng thừa nhận rằng việc ông Vance tham gia đàm phán có thể tiềm ẩn rủi ro, vì việc đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột sẽ không dễ dàng.

Các nguồn tin cho rằng, khi đó Iran có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm việc với bất kỳ ai mà chính quyền ông Trump cử đi đàm phán.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết việc ai đại diện cho Mỹ để đàm phán là do ông Trump quyết định.

“Tổng thống Trump, và chỉ có Tổng thống Trump, quyết định ai sẽ đàm phán đại diện cho Mỹ. Như Tổng thống đã nói hôm nay, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner đều sẽ tham gia”, bà Leavitt nói.