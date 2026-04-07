Tổng thống Trump nêu lý do khiến ông muốn "chia tay" với NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng rạn nứt giữa Mỹ và NATO bắt nguồn từ mong muốn của ông đối với việc kiểm soát đảo Greenland, lãnh thổ thuộc Đan Mạch, một nước thành viên của liên minh. Tuy nhiên, các đồng minh NATO đã phản đối mạnh mẽ điều này.

“Thực ra, mọi chuyện bắt đầu từ Greenland. Chúng tôi muốn có Greenland. Họ không muốn trao cho chúng tôi. Và tôi nói tạm biệt”, Tổng thống Donald Trump nói.

Ông một lần nữa gọi NATO là “hổ giấy” và cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không lo ngại về liên minh này.

“Rõ ràng chúng tôi không cần họ, bởi vì họ chẳng giúp gì cả”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Trong thời gian gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích các đồng minh NATO. Căng thẳng nóng lên khi ông kêu gọi các nước trong liên minh tham gia vào chiến dịch của Mỹ - Israel nhằm vào Iran và hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz.

Các đồng minh đã từ chối tham gia chiến dịch này. Một số nước nhấn mạnh rằng đây “không phải là cuộc chiến của họ”.

Đáp lại, ông Trump cho rằng NATO là “con đường một chiều”, khi Mỹ sẵn sàng hỗ trợ các đồng minh nhưng không nhận được sự hỗ trợ tương xứng. Ông cũng gần đây tuyên bố đang nghiêm túc xem xét khả năng Mỹ rút khỏi NATO.

“Không chỉ là họ không có mặt, mà thực sự khó mà tin nổi. Và tôi cũng không vận động mạnh mẽ gì. Tôi không gây sức ép nhiều. Tôi nghĩ điều đó nên là tự nguyện. Chúng tôi đã luôn tự nguyện có mặt, kể cả với Ukraine. Ukraine không phải là vấn đề của chúng tôi. Đó là một phép thử, và chúng tôi đã ở đó vì họ, và chúng tôi luôn luôn sẽ ở đó vì họ. Nhưng họ thì không ở đó vì chúng tôi", ông Trump phát biểu hồi tuần trước.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trước chuyến thăm dự kiến vào cuối tuần này của Tổng thư ký liên minh Mark Rutte.

“Nghe này, chúng tôi đã tìm đến NATO. Tôi không yêu cầu quá mạnh mẽ, tôi chỉ nói này, nếu các bạn muốn giúp thì tốt", ông Trump nhớ lại.

“Không, không, không, chúng tôi sẽ không giúp”, ông Trump nói rằng mình đã nhận được câu trả lời như vậy, nhưng không nêu rõ đã nói chuyện với ai.

Ông tiếp tục cho rằng các thành viên NATO “thực sự đã cố tình không giúp đỡ” Mỹ. Ông Trump cũng không hài lòng với các đối tác truyền thống ngoài NATO như Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản vì không hỗ trợ trong cuộc chiến với Iran.

Ngược lại, ông đánh giá cao các quốc gia Vùng Vịnh như Ả rập Xê út, Kuwait, Bahrain, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất vì đã có động thái ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio cũng bày tỏ sự thất vọng với NATO, nói Mỹ sẽ phải “xem xét lại” tư cách thành viên của liên minh sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc.

“Tôi nghĩ không còn nghi ngờ gì nữa, đáng tiếc là sau khi xung đột này kết thúc, chúng ta sẽ phải xem xét lại mối quan hệ đó. Nếu NATO chỉ là việc chúng tôi bảo vệ châu Âu khi họ bị tấn công, nhưng họ lại từ chối cho chúng tôi quyền sử dụng căn cứ khi chúng tôi cần, thì đó không phải là một thỏa thuận tốt. Rất khó để tiếp tục gắn bó với một thỏa thuận như vậy", ông nói.