Tổng thống Trump: Mỹ không nhất thiết phải duy trì nghĩa vụ với NATO

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Miami vào tối 27/3, ông Trump nói ông không hài lòng khi các nước NATO ở châu Âu từ chối cung cấp hỗ trợ cho Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra với Iran tròn 4 tuần.

Các đồng minh châu Âu không được Mỹ tham vấn về quyết định tấn công Iran vào cuối tháng 2, và nhiều lãnh đạo trong liên minh đã phản đối hành động này.

“Chúng ta luôn sẵn sàng ở đó vì họ, nhưng giờ thì, dựa trên hành động của họ, có lẽ chúng ta không cần phải như vậy nữa, đúng không?”, ông Trump nói với khán giả.

“Nghe giống một tin nóng phải không? Đúng vậy. Đây có phải tin nóng không? Tôi nghĩ chúng ta vừa có tin nóng, nhưng đó là sự thật. Tôi đã nói điều này rồi. Tại sao chúng ta phải ở đó vì họ nếu họ không ở đó vì chúng ta? Họ đã không đứng về phía chúng ta", nhà lãnh đạo nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ từ lâu có mối quan hệ “lúc nóng lúc lạnh” với liên minh này, và nhiều lần đưa ra các phát biểu làm dấy lên nghi vấn về việc ông có sẵn sàng tuân thủ Điều 5 của NATO hay không, điều khoản quy định rằng tấn công vào một thành viên là tấn công vào toàn bộ liên minh.

Ông Trump từng nhiều lần công kích các đồng minh trong NATO vì không đóng góp đầy đủ cho quốc phòng, đặt gánh nặng lên Mỹ.

Tuy nhiên, quan hệ của ông với một số lãnh đạo châu Âu dường như đã cải thiện trong năm 2025.

Mặc dù vậy, quan hệ giữa Mỹ và NATO lại căng thẳng hơn trong năm 2026 sau khi ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ hải ngoại của thành viên NATO Đan Mạch.