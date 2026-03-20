Tổng thống Trump: Mỹ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ giá dầu thấp

Tổng thống Donald Trump hôm 19/3 phủ nhận việc sẽ triển khai thêm binh sĩ Mỹ để hỗ trợ cho cuộc chiến tại Iran. Ông nói với các phóng viên rằng ông sẽ không đưa lực lượng “đến bất kỳ đâu”.

“Không, tôi không triển khai quân tới bất kỳ nơi nào”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu ông có ý định điều thêm binh sĩ tới Trung Đông hay không. “Nếu có, tôi chắc chắn cũng sẽ không nói với các bạn”, ông tiếp tục.

Trong phiên hỏi đáp với báo chí cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, ông Trump tuyên bố Mỹ “sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để giữ giá dầu ở mức thấp" khi được hỏi liệu ông có nới lỏng các lệnh trừng phạt lâu nay đối với dầu mỏ Iran trong bối cảnh giá dầu tăng vọt do chiến sự hay không.

“Tôi nghĩ giá sẽ tăng nhiều hơn thế, nhưng chúng tôi đang thực hiện chiến dịch này, và khi nó hoàn tất, thế giới sẽ an toàn hơn rất nhiều”, ông nói.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể bỏ trừng phạt với 140 triệu thùng dầu Iran đang ở trên biển để đưa thêm nguồn cung ra thị trường nhằm hạ giá dầu.

Tổng thống Trump cũng thừa nhận đã trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về một cuộc tấn công của Tel Aviv vào cơ sở hạ tầng khí đốt của Iran, vốn đã kích hoạt các đòn trả đũa của Tehran nhằm vào các cơ sở tương tự trên khắp Trung Đông.

“Tôi đã nói với ông ấy đừng làm vậy nữa, và ông ấy sẽ không làm”, ông Trump khẳng định.

Trước đó, ông Trump khẳng định sẽ không còn cuộc tấn công nào nhằm vào cơ sở năng lượng của Iran nếu Tehran không tiếp tục tấn công các cơ sở của Qatar. Ông cũng cảnh báo có thể thực hiện cuộc tập kích có thể phá hủy toàn bộ mỏ khí South Pars của Iran với mức độ sức mạnh chưa từng thấy trước đây nếu Tehran không đáp ứng yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở LNG của các nước trong Vùng Vịnh.

Trước đó, Reuters dẫn nguồn tin cho biết, chính quyền ông Trump có thể đang cân nhắc triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ để tăng cường chiến dịch quân sự tại khu vực.

Theo nguồn tin, các quan chức đang xem xét một nhiệm vụ nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz bằng cách sử dụng lực lượng không quân và hải quân. Eo biển này trên thực tế đã bị Tehran phong tỏa kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bắt đầu ngày 28/2.

Chính quyền được cho cũng đã thảo luận về việc điều lực lượng bộ binh tới đảo Kharg của Iran, nơi đặt một kho dầu xử lý tới 90% lượng xuất khẩu dầu của Tehran. Một khả năng khác là triển khai lực lượng Mỹ để kiểm soát các kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao của Iran, các nguồn tin cho biết.

Những cuộc thảo luận này diễn ra trong lúc quân đội Mỹ tiếp tục chiến dịch ném bom quy mô lớn nhằm vào hải quân Iran, các kho dự trữ tên lửa và UAV, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Mỹ tuyên bố đã tập kích hơn 7.800 mục tiêu của Iran kể từ ngày 28/2.

Ít nhất 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, trong khi khoảng 200 người khác bị thương, bao gồm 10 trường hợp nghiêm trọng, theo Lầu Năm Góc.

Cuộc chiến đang tiến gần đến cuối tuần thứ 3 mà chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng. Nhà Trắng dự kiến sẽ đề nghị Quốc hội cấp thêm 200 tỷ USD ngân sách bổ sung cho chiến dịch quân sự, làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ đang ngày càng lún sâu hơn vào một cuộc xung đột mà ban đầu ông Trump từng nói sẽ chỉ kéo dài 4-5 tuần.