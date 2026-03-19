"Tia chớp" F-35 Mỹ hạ cánh khẩn cấp vì nghi trúng hỏa lực Iran

Đại úy Tim Hawkins, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 này đang “thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không phận Iran” khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Ông Hawkins nói máy bay đã hạ cánh an toàn và vụ việc đang được điều tra.

"Máy bay đã hạ cánh an toàn, và phi công đang trong tình trạng ổn định. Sự cố này đang được điều tra", ông Hawkins nói thêm.

Nếu F-35 phải hạ cánh vì hỏa lực Iran thì đây sẽ là lần đầu Tehran bắn trúng một máy bay của Mỹ trong cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2. Cả Mỹ và Israel đều đang sử dụng F-35 trong cuộc xung đột; mỗi chiếc có giá hơn 100 triệu USD. Điều đó cũng cho thấy Iran vẫn sở hữu hệ thống phòng không có thể đe dọa tới máy bay tiên tiến như F-35 của Mỹ, vốn nổi tiếng với khả năng tàng hình.

Iran chưa bình luận về thông tin này.

Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra trong bối cảnh các quan chức cấp cao của Mỹ vẫn tiếp tục tuyên bố đạt được thành công rộng rãi trong chiến dịch chống Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết sáng 19/3 rằng Mỹ đang “giành chiến thắng một cách áp đảo” và hệ thống phòng không của Iran đã bị “đánh sập”.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới. F-35 đôi khi được ví như "tiền vệ" trên bầu trời nhờ khả năng thu thập thông tin tình báo có thể chia sẻ với các đơn vị mặt đất, tàu chiến và các máy bay khác, cũng như dẫn đầu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Máy bay chiến đấu này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa và chuyên định vị và phá hủy các hệ thống phòng không phức tạp của đối phương để chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom hoặc tấn công mặt đất.