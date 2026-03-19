"Mưa" hỏa lực phân tán của Iran làm khó lá chắn phòng thủ uy lực Israel

Sau khi đạn con tách ra khỏi đầu đạn chùm, việc đánh chặn trở nên bất khả thi (Ảnh: TOI).

Iran đã phóng hàng loạt tên lửa mang đầu đạn chùm nhằm vào Israel kể từ khi chiến sự nổ ra những tuần qua, đặt ra thách thức lớn cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel vì các tên lửa này cần bị đánh chặn trước khi tách ra và phân tán thành nhiều quả đạn nhỏ.

Israel đã không đánh chặn được một tên lửa chùm trong đêm, khiến các quả đạn con rải xuống một khu vực ở Tel Aviv. Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi đã thiệt mạng, và một trong những nhà ga tàu hỏa chính của Tel Aviv bị hư hại.

Người phát ngôn quân đội Israel, Trung tá Nadav Shoshani, cho biết cặp đôi này bị thiệt mạng trong căn hộ của họ bởi 1 quả đạn con từ đầu đạn chùm.

Ông Shoshani cho biết quân đội Israel đang làm mọi cách để đánh chặn các tên lửa này “ở độ cao càng lớn càng tốt” nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Đạn chùm phát nổ trên không và rải ra hàng chục tới hàng trăm "đạn con” trên một khu vực rộng lớn. Nhiều quả không phát nổ ngay, tạo thành những bãi mìn tiềm ẩn có thể gây thương vong cho bất kỳ ai tiếp xúc với chúng sau đó.

Hơn 100 quốc gia đã đồng ý tại một hội nghị quốc tế ở Dublin năm 2008 cấm sử dụng đạn chùm. Tuy nhiên, Israel và Iran không tham gia lệnh cấm này, cũng như các cường quốc lớn như Mỹ, Nga.

Iran khai hỏa tên lửa mang đạn chùm, phóng "mưa hỏa lực" xuống Israel (Video: PressTV).

Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, cơ quan ban hành hướng dẫn an toàn cho người dân trong thời chiến, đã công bố các video cảnh báo về sự nguy hiểm của loại vũ khí này, cho biết chúng có thể “trở thành những bẫy nổ nguy hiểm”, đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Quân đội Israel cho biết khoảng một nửa số tên lửa mà Tehran phóng kể từ khi Israel và Mỹ phối hợp tấn công Iran vào ngày 28/2 có đầu đạn chùm. Loại vũ khí này cũng đã được Iran sử dụng trong cuộc chiến Israel-Iran kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái.

Một quan chức quân đội Israel cho biết đầu đạn chùm của Iran có khoảng 24 bom con, mỗi quả chứa khoảng 2-5 kg thuốc nổ. Chúng tách ra ở độ cao 7-10 km trên mặt đất, tạo ra hàng chục điểm va chạm riêng biệt.

“Mỗi quả đạn con có thể phát nổ khi chạm đất hoặc bề mặt cứng khác. Hiệu ứng của nó tương tự như một quả lựu đạn, thiệt hại cục bộ tương đối hạn chế nhưng cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ ai ở gần", quan chức này nói.

Yehoshua Kalisky, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia thuộc Đại học Tel Aviv, cho biết Israel sử dụng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Arrow-3 để đánh chặn đạn chùm.

"Để ngăn thiệt hại, chúng phải bị đánh chặn ngoài khí quyển càng xa khu vực mục tiêu càng tốt. Không có cách nào khác, vì khi các bom chùm đã được giải phóng trong khí quyển, bạn không thể đánh chặn chúng nữa", ông giải thích.

Ngoài ra, Israel cũng mở các cuộc không kích nhằm vào bệ phóng tên lửa của Iran trong thời gian qua để ngăn chặn mối đe dọa từ gốc.

“Israel đã làm suy giảm khả năng phóng tên lửa của họ, kết hợp với các hệ thống phòng thủ chủ động, phòng thủ thụ động, còi báo động và việc người dân vào nơi trú ẩn an toàn", ông Shoshani nói về các nỗ lực của Israel để đối phó với vũ khí nguy hiểm này.