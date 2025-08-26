Tổng thống Trump muốn đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“(Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ) Pete Hegseth đã làm rất tốt với cái mà tôi gọi là Bộ Chiến tranh. Các bạn biết đấy, chúng ta gọi là Bộ Quốc phòng, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ đổi tên. Các bạn muốn biết sự thật không, tôi nghĩ có thể sớm thôi chúng ta sẽ có một số thông tin về việc này", ông Trump phát biểu hôm 25/8.

Ông Trump lập luận rằng cơ quan này từng được gọi là Bộ Chiến tranh trong thời kỳ Mỹ giành thắng lợi ở Thế chiến I và Thế chiến II.

“Quốc phòng chỉ là một phần của điều đó. Nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ thay đổi. Ai cũng thích điều đó. Chúng ta từng có một lịch sử chiến thắng phi thường khi nó còn là Bộ Chiến tranh", ông Trump nói.

Bộ Chiến tranh được cựu Tổng thống Mỹ George Washington thành lập năm 1789. Nó tồn tại cho đến năm 1947, khi được Tổng thống Harry Truman tái cơ cấu. Năm 1949, cơ quan này được đổi tên thành Bộ Quốc phòng.

Ông Trump trước đây từng gọi ông Hegseth là “Bộ trưởng Chiến tranh". Tổng thống cũng tự hào rằng số lượng tân binh nhập ngũ đã tăng trong nhiệm kỳ thứ 2 của ông cho đến nay.

Dù nêu ý tưởng đổi tên, ông Trump vẫn nhấn mạnh nỗ lực của bản thân trong việc thúc đẩy ngừng bắn và đình chiến ở các cuộc xung đột trên toàn cầu, dẫn chứng trong các cuộc giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan, cũng như Armenia và Azerbaijan.

Ông Trump cũng đã tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, trong khi một số người ủng hộ ông kêu gọi trao cho ông Giải Nobel Hòa bình.