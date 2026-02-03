Nga tập kích rung chuyển Kiev

Hiện trường một vụ tấn công của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine hồi tháng 6/2025 (Ảnh: Reuters).

Vào đêm 2/2, rạng sáng 3/2, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào các thành phố lớn trên khắp Ukraine, bao gồm Kiev và Kharkov.

Tại thủ đô Kiev, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt vào khoảng 0h30 giờ địa phương khi máy bay không người lái của Nga được cho là tiếp cận thành phố. Theo đài truyền hình công cộng Suspilne, các vụ nổ đã được ghi nhận ngay sau đó.

Không quân Ukraine cũng đã đưa ra cảnh báo về tấn công bằng tên lửa đạn đạo ở Kiev, khiến các quan chức địa phương kêu gọi người dân ở lại trong hầm trú ẩn.

Các phóng viên của hãng tin Kyiv Independent đưa tin từ hiện trường cho biết các vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển thành phố Kiev trong một giờ tiếp theo.

Các nhân chứng của hãng tin Reuters khẳng định họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Kiev, đồng thời nói rằng cả tên lửa và máy bay không người lái đều đang được triển khai.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết thiệt hại đã được ghi nhận ở các quận Darnytskyi và Dniprovskyi, nơi xảy ra các vụ cháy.

Giới chức Ukraine xác nhận một số tòa nhà chung cư, một cơ sở giáo dục và một tòa nhà thương mại đã bị hư hại ở các quận phía đông sông Dnipro.

Tại Kharkov, có thông tin về một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào khu phố Slobidskyi. Thống đốc Oleh Synehubov cho biết 2 người đã bị thương, đồng thời nói thêm rằng các nhân viên y tế đang điều trị những người bị thương tại hiện trường.

Ông Ihor Terekhov, Thị trưởng Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng xác nhận tên lửa và máy bay không người lái của Nga đã tấn công thành phố ở phía đông bắc Ukraine.

Các vụ tấn công cũng được ghi nhận ở Dnipro và Zaporizhzhia, theo truyền thông và các quan chức địa phương.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga dường như báo hiệu sự kết thúc của một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn về năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã đề nghị Nga ngừng tập kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine do thời tiết cực lạnh tại nước này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Moscow đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ về việc tạm ngừng các cuộc tập kích đường không vào Ukraine cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn đề nghị của Tổng thống Trump, đồng thời khẳng định đây không phải thỏa thuận chính thức giữa Nga và Ukraine.

Ông tuyên bố, Ukraine sẵn sàng hành động tương xứng nếu Nga ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Cuộc không kích mới nhất của Nga diễn ra khi Nga, Ukraine và Mỹ chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán 3 bên thứ hai trong tuần này.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, dự kiến ​​sẽ tham dự vòng đàm phán giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi vào ngày 4-5/2.

Vòng đàm phán 3 bên đầu tiên đã diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 23-24/1, trong đó các nhóm đàm phán đã thảo luận về các điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.