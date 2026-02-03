Nga cảnh báo trước hòa đàm Ukraine, tuyên bố không chấp nhận tối hậu thư

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

“Việc triển khai các đơn vị quân sự, cơ sở, kho tàng và các hạ tầng khác của các nước phương Tây tại Ukraine là điều không thể chấp nhận đối với chúng tôi và sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga”, Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/2 nêu rõ.

Cơ quan này nói rằng các nước phương Tây, những bên đã thảo luận về khả năng triển khai tới Ukraine để giúp bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, cần hiểu rằng “mọi lực lượng quân sự nước ngoài, nếu được triển khai tại Ukraine, sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga”.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẽ không dung thứ sự hiện diện tại Ukraine của binh sĩ từ các nước phương Tây.

Một số nước châu Âu, trong đó có Pháp, đã thảo luận về khả năng triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine sau khi Nga và Ukraine đạt được một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, coi đây là cam kết an ninh dành cho Kiev. Tuy nhiên, Moscow gọi kế hoạch đó là “không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đánh giá cao “những nỗ lực có mục đích” của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc hướng tới giải pháp và thấu hiểu các quan ngại lâu nay của Nga về việc NATO mở rộng về phía đông và các động thái tiếp cận Ukraine.

Mỹ đã dẫn đầu các nỗ lực tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine, và một cuộc họp 3 bên lần thứ hai với đại diện Nga và Ukraine dự kiến diễn ra trong tuần này tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Vấn đề nhượng lại lãnh thổ Ukraine cho Nga vẫn là trở ngại lớn. Kiev bác bỏ các yêu cầu của Nga rằng họ phải từ bỏ toàn bộ khu vực Donbass, bao gồm cả những vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow chưa kiểm soát. Các bên tiếp tục tham vấn và đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, mọi đề xuất về giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine đều cần được xem xét kỹ lưỡng để bảo đảm có thể chấp nhận được đối với Nga.

“Ngày 12/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã gửi cho phía Mỹ một số đề xuất bổ sung. Kiev chưa từ bỏ hy vọng đổ lỗi cho Nga về việc làm gián đoạn tiến trình đàm phán... Chúng tôi nhấn mạnh: mọi đề xuất đều cần được đánh giá về mức độ chấp nhận được đối với Nga và sự phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt”, Bộ này nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, mọi nỗ lực đàm phán với Nga bằng các tối hậu thư về bản chất là phi lý và chắc chắn sẽ thất bại.