Tổng thống Trump sẽ tuần tra đường phố thủ đô sau lệnh triển khai vệ binh

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp các sĩ quan cảnh sát và quân đội tại thủ đô Washington DC ngày 21/8 (Ảnh: Reuters).

"Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ ra ngoài cùng với cảnh sát và tất nhiên là cả quân đội nữa", Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình phát thanh Todd Starnes hôm 21/8.

"Vì vậy, chúng tôi sẽ làm việc. Vệ binh Quốc gia rất tuyệt vời. Họ đã làm một công việc tuyệt vời”, ông Trump nói thêm.

Tuần trước, ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Tự quản năm 1973 để ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, đặt Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) Washington dưới sự kiểm soát của liên bang và triển khai tới 800 quân nhân để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.

Theo một sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng, thành phố này có tỷ lệ tội phạm bạo lực, giết người và cướp bóc cao hơn bất kỳ bang nào của Mỹ, với tỷ lệ giết người năm 2024 là 27,54 trên 100.000 cư dân.

Tổng thống Trump đã cảnh báo, đồng thời cam kết sẽ làm cho đường phố thủ đô an toàn trở lại.

Quyết định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo của Washington DC. Thị trưởng thủ đô Washington Muriel Bowser gọi hành động này là "đáng lo ngại và chưa từng có tiền lệ".

Theo cuộc thăm dò của Washington Post-Schar School được công bố hôm 20/8, gần 80% cư dân thành phố phản đối việc chính quyền liên bang tiếp quản, nhiều người cho biết họ cảm thấy kém an toàn hơn do sự hiện diện tăng cường của quân đội và lực lượng thực thi pháp luật.

Hôm 21/8, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi cho biết tổng cộng 630 vụ bắt giữ đã được thực hiện tại Washington DC kể từ khi chính quyền liên bang tiếp quản.

"Sứ mệnh của chúng tôi về việc làm cho Washington DC an toàn trở lại vẫn chưa hề chậm lại", bà Bondi nhấn mạnh.

Đầu năm nay, Sở Cảnh sát Thành phố Washington báo cáo rằng tội phạm bạo lực trong thành phố đã giảm 35% vào năm 2024 so với năm trước, đạt mức thấp nhất trong hơn 3 thập niên.

Tuần này, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra xem liệu MPD có làm giả số liệu thống kê tội phạm hay không.

Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia như một phần trong chiến dịch mà ông gọi là trấn áp tội phạm ở Washington.

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ công bố kế hoạch để đưa thủ đô của Mỹ “vĩ đại trở lại” và "chấm dứt tội phạm bạo lực" tại khu vực này. Ông Trump cam kết sẽ khiến những người vô gia cư ra khỏi thủ đô và bỏ tù các tội phạm.

Lầu Năm Góc ngày 14/8 xác nhận toàn bộ 800 binh sĩ thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ, lực lượng được Tổng thống Trump lệnh đến thủ đô Washington để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật, đã có mặt tại thủ đô.

Lầu Năm Góc cho biết các binh sĩ này sẽ hỗ trợ cảnh sát Washington DC và các lực lượng thực thi pháp luật liên bang trong việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở, tuần tra đảm bảo an ninh công cộng, bảo vệ các cơ sở liên bang và các trạm kiểm soát giao thông.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, các binh sĩ sẽ ở lại cho đến khi luật pháp và trật tự được khôi phục tại Washington DC, theo quyết định của tổng thống.

Quân đội Mỹ cho biết nhiệm vụ ban đầu của Vệ binh Quốc gia "là hiện diện tại các khu vực công cộng quan trọng, đóng vai trò răn đe tội phạm".

Họ sẽ không bắt giữ, khám xét hoặc chỉ đạo lực lượng thực thi pháp luật, nhưng họ có thẩm quyền tạm thời giam giữ cá nhân để ngăn chặn nguy cơ gây hại sắp xảy ra.