Nhà Trắng công bố ảnh Tổng thống Trump theo dõi chiến dịch tấn công Iran

Tổng thống Trump và các quan chức theo dõi chiến dịch tấn công Iran (Ảnh: Nhà Trắng).

Trong các bức ảnh Nhà Trắng công bố trên X, Tổng thống Trump mặc áo vest, sơ mi trắng và đội mũ bóng chày trắng in chữ "USA".

Ông ngồi cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và một số quan chức khác trên một chiếc bàn, phía sau họ là một tấm bản đồ bị che khuất một phần có ghi dòng chữ "Chiến dịch Epic Fury" (Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng).

Khuôn mặt của tất cả họ đều nghiêm nghị.

Họ đang ở trong một tòa nhà có trần nhà bằng gỗ, trong một khu vực dường như được ngăn cách bằng rèm đen, với ít nhất một nhân viên an ninh ở xung quanh.

Nhà Trắng không nêu rõ địa điểm này ở đâu, chỉ mô tả bức ảnh là "Tổng thống Donald Trump theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran: Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng ngày 28/2/2026".

Tổng thống Trump hiện đang ở Florida. Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng nói Tổng thống Trump theo dõi các sự kiện từ dinh thự riêng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Trong một bức ảnh khác, tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, dường như đang phát biểu trước những người tham dự.

Phó Tổng thống JD Vance cùng các bộ trưởng nội các Mỹ theo dõi chiến dịch tấn công Iran hôm 28/2 (Ảnh: Nhà Trắng).

Một bức ảnh chính thức khác của Nhà Trắng cho thấy Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngồi tại Phòng Tình huống trong Nhà Trắng ở thủ đô Washington. Ngồi bên cạnh ông là Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các bộ trưởng nội các khác. Người ngồi quay lưng về ống kính dường như là Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.

Con dấu của Phó Tổng thống Vance được treo trên tường phía sau bàn họp. Ông mặc vest và áo sơ mi trắng nhưng không đeo cà vạt.

Phòng Tình huống là khu phức hợp ở Cánh Tây rộng hơn 500m2, gồm nhiều phòng họp. Việc các tổng thống công bố hình ảnh của mình trong Phòng Tình huống vào những thời điểm trọng đại trong nhiệm kỳ tại Nhà Trắng đã trở thành thông lệ.

Cựu Tổng thống Barack Obama từng công bố một bức ảnh chụp từ Phòng Tình huống khi thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Pakistan năm 2011.

Nhưng Tổng thống Trump lại thích dành thời gian ở Mar-a-Lago hơn, có nghĩa là ông không có mặt trong Phòng Tình huống vào dịp này. Ông Trump cũng theo dõi đặc nhiệm Mỹ đột kích và bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ dinh thự riêng hồi tháng 1.