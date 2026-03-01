Dàn vũ khí Mỹ khai hỏa trong chiến dịch tấn công Iran

Ngày 28/2, Mỹ đã triển khai một loạt vũ khí nhằm vào các mục tiêu của Iran, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, máy bay chiến đấu tàng hình, và lần đầu tiên trong chiến đấu, máy bay không người lái (UAV) tấn công một chiều giá rẻ được thiết kế theo mẫu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố các bức ảnh và video cho thấy máy bay chiến đấu F/A-18 và F-35 được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Iran.

F-35 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm có khả năng né tránh sự phát hiện của radar và mang theo các loại vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ đã triển khai rộng rãi F-35 khắp Trung Đông.

F-18, do Boeing sản xuất, là máy bay chiến đấu đa năng có thể thực hiện cả nhiệm vụ không đối không và không đối đất, mang theo nhiều loại bom và tên lửa.

F-35 có thể mang theo nhiều loại tên lửa, chẳng hạn những tên lửa có thể tìm kiếm và phá hủy các trạm radar để làm mù mục tiêu của đối phương. Loại máy bay này cũng đang được Không quân Israel sử dụng.

Mỹ phóng loạt tên lửa tấn công Iran (Nguồn: AP)

Mỹ cũng sử dụng tên lửa Tomahawk trong cuộc không kích vào Iran.

Tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk là một loại tên lửa hành trình tầm xa thường được phóng từ biển để tấn công các mục tiêu trong các nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Tên lửa hành trình Tomahawk được dẫn đường chính xác có thể tấn công các mục tiêu từ khoảng cách 1.600km, ngay cả trong không phận được phòng thủ nghiêm ngặt. Tên lửa dài 6,1m, sải cánh rộng 2,5m và nặng khoảng 1.510kg.

Quân đội Mỹ và các đồng minh đã thử nghiệm tên lửa Tomahawk có tích hợp GPS và sử dụng vũ khí này trong môi trường tác chiến, bao gồm cả khi Hải quân Mỹ và Anh phóng tên lửa Tomahawk vào các vị trí của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái tự sát, dựa trên những bức ảnh do Lầu Năm Góc công bố, tương tự hệ thống LUCAS (Hệ thống tấn công không người lái giá rẻ) mới do công ty Spektreworks có trụ sở tại Phoenix, Arizona sản xuất.

Theo Lầu Năm Góc, lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đã sử dụng máy bay không người lái tấn công một chiều được mô phỏng theo máy bay không người lái Shahed của Iran.

Business Insider dẫn lời quan chức Mỹ cho biết, các tàu chiến Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào các mục tiêu của Iran, trong khi lực lượng mặt đất sử dụng Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Quân đội Mỹ đăng video tấn công Iran (Nguồn: RT/X)

Lực lượng Mỹ cũng triển khai máy bay không người lái và các loại vũ khí tầm xa chưa được tiết lộ. Các vũ khí này được thiết kế để tấn công từ xa, ngoài tầm hoạt động của hệ thống phòng không Iran.

Các lực lượng lục quân, không quân và hải quân Mỹ đã tham gia vào các cuộc tấn công, cùng với máy bay chiến đấu của Israel.

Quan chức Mỹ cho biết các hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot và các khẩu đội phòng thủ khu vực tầm cao THAAD đã được sử dụng để bảo vệ trước các cuộc tấn công trả đũa của Iran. Các tàu chiến của Hải quân Mỹ cũng đã phóng các tên lửa đánh chặn Standard Missile.

Một số lượng không xác định tên lửa Iran đã bị lực lượng Mỹ đánh chặn. Theo quan chức Mỹ, không có thiệt hại nghiêm trọng nào đối với các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông, cũng như không có thương vong nào của người Mỹ được ghi nhận. Tuy nhiên, Bahrain cho biết một căn cứ hải quân lớn của Mỹ đã bị tấn công.

Một số quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Qatar, nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, xác nhận đã bắn hạ tên lửa của Iran. Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng cho biết "các máy bay Anh hoạt động" như một phần của nỗ lực phòng thủ phối hợp.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự vào Trung Đông và vùng biển phía Đông Địa Trung Hải khi Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng hành động quân sự với Iran.

Các khí tài của Mỹ bao gồm hơn 10 tàu chiến, trong đó có hai tàu sân bay, và hàng trăm máy bay chiến đấu cùng máy bay hỗ trợ.

Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế. Nga, Trung Quốc và cả một số đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng Washington vi phạm các quy tắc của luật pháp quốc tế khi tấn công một quốc gia khác.