Tổng thống Putin tiết lộ quy mô tên lửa Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Tass).

"Tôi đã nói rằng Mỹ đang sản xuất tên lửa cho các hệ thống Patriot. Chúng tôi sản xuất nhiều gấp 3 lần số tên lửa đó, thậm chí nhiều hơn 3 lần", Tổng thống Putin nói tại một cuộc họp với tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov, hôm 24/1.

Theo Tổng thống Putin, sản lượng tên lửa phòng không Nga có thể so sánh với quy mô toàn cầu.

"Đối với tên lửa phòng không nói chung, tùy theo các mục đích khác nhau, khối lượng sản xuất của Nga có thể tương đương với khối lượng sản xuất trên toàn thế giới. Các hệ thống này hiện đại và đáng tin cậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng nhìn chung, các hệ thống đều hoạt động tốt", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cũng khẳng định, Nga sở hữu hệ thống phòng không hàng đầu thế giới.

"Hiệu suất chiến đấu thực tế đã chứng minh rằng hệ thống phòng không của Nga là một trong những hệ thống tốt nhất trên thế giới", ông Putin tuyên bố.

Trước đó, ngày 20/1, mạng xã hội bắt đầu đăng tải các bức ảnh và video cho thấy những khí tài được cho là hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1 được lắp đặt trên mái của một số tòa nhà ở thủ đô Moscow, đặc biệt là trên nóc Bộ Quốc phòng Nga. Cùng ngày, có thông tin cho rằng hệ thống phòng không đã được lắp đặt cách nơi ở của Tổng thống Putin tại Moscow 10km.

Nga hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Vào tháng 12/2022, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksii Danilov dự đoán Nga chỉ có đủ kho dự trữ tên lửa cho 3-4 cuộc tấn công quy mô lớn nữa vào Ukraine, sau đó Moscow sẽ hết tên lửa. Tuy nhiên, ông Danilov cho biết Nga vẫn còn tên lửa S-300 trong kho vũ khí để tiếp tục các cuộc tấn công các thành phố của Ukraine.

Trước đó, ngày 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố, Nga đã sử dụng phần lớn kho tên lửa chính xác cao của nước này để tấn công các mục tiêu tại Ukraine. Theo dữ liệu do ông Reznikov cung cấp, Moscow khi đó còn 119 tên lửa Iskander trong kho so với 900 quả trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine và 229 tên lửa hành trình Kalibr còn lại so với 500 quả tính đến ngày 23/2/2022.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đã tiến hành hơn 4.500 cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.

Giới quân sự Ukraine và phương Tây đều tin rằng kho tên lửa của Nga đã cạn kiệt, có thể chỉ đủ cho một số đợt tập kích lớn nữa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Moscow đang bổ sung kho dự trữ từ các nguồn nước ngoài và đẩy mạnh sản xuất trong nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga đang tăng cường tốc độ sản xuất vũ khí và kho khí tài sẽ được cải thiện đáng kể.