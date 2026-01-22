Tổng thống Putin: Greenland không phải chuyện của Nga

Đảo Greenland (Ảnh: Gallup).

“Những gì xảy ra với Greenland không phải là chuyện của chúng tôi”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia được phát sóng trên truyền hình ngày 21/1.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh NATO sẽ phải tự giải quyết vấn đề này với nhau. “Điều đó chắc chắn không liên quan gì đến chúng tôi. Tôi nghĩ họ sẽ tự giải quyết với nhau”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Đây có thể coi là bình luận công khai đầu tiên của ông Putin về căng thẳng hiện nay liên quan đến việc Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland, lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Ông Putin nói rằng Nga có “kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề tương tự với Mỹ”. Ông nhắc lại việc Nga bán Alaska cho Mỹ năm 1867 với giá 7,2 triệu USD, con số mà ông ước tính tương đương khoảng 158 triệu USD theo giá trị hiện nay.

Sau đó, ông Putin so sánh diện tích của Alaska với Greenland và cho rằng, theo logic tương tự, giá trị của Greenland có thể vào khoảng 200-250 triệu USD, hoặc gần 1 tỷ USD nếu được tính theo giá vàng lịch sử. “Tôi nghĩ Mỹ sẽ có khả năng chi trả khoản tiền này”, ông nói.

Tiếp đó, ông dẫn thêm một tiền lệ lịch sử khác: việc Đan Mạch bán Quần đảo Virgin cho Mỹ vào năm 1917.

Năm ngoái, ông Putin cho biết việc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy kiểm soát Greenland không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến mối quan tâm lâu dài của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này. Ông Putin nói, Mỹ lần đầu tiên cân nhắc các kế hoạch giành quyền kiểm soát Greenland vào thế kỷ XIX, và sau đó từng đề nghị mua lại hòn đảo này từ Đan Mạch sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ngỏ ý Mỹ muốn mua lại Greenland. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, chính quyền của ông mới liên tục gây sức ép để đạt được mục tiêu kiểm soát hòn đảo.

Các quan chức Mỹ cho biết, Washington muốn tiếp quản Greenland thông qua một thương vụ mua bán, song cũng không loại trừ sử dụng biện pháp quân sự. Họ nói rằng, kế hoạch này hoàn toàn nghiêm túc. Ông Trump tuần trước dọa áp thuế với các nước châu Âu phản đối Mỹ kiểm soát Greenland.

Những động thái này khiến giới chức châu Âu phản ứng gay gắt và tuyên bố sẽ đoàn kết để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Greenland.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng việc Mỹ tiếp quản Greenland trái với ý chí của Đan Mạch hoặc người dân Greenland sẽ làm suy yếu, thậm chí gây chia rẽ NATO, qua đó mang lại cho Nga một trong những mục tiêu chiến lược lớn.

Căng thẳng tạm lắng xuống khi ông Trump cam kết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm 21/1 rằng Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland đồng thời rút lại kế hoạch áp thuế các nước châu Âu. Ông cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận về vấn đề Greenland và tin có thể tiến tới một thỏa thuận hài lòng các bên.

Nga có lợi ích chiến lược ở Bắc Cực nhưng đến nay Điện Kremlin không chỉ trích cũng không ủng hộ việc Mỹ tìm cách tiếp quản Greenland.