Ông Trump tiết lộ khung thỏa thuận về Greenland, hủy áp thuế châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/1 tuyên bố ông đã xây dựng được một thỏa thuận khung có thể đáp ứng các yêu cầu của ông liên quan tới Greenland.

Ông cho biết thỏa thuận mà ông đã thảo luận với Tổng thư ký NATO đồng nghĩa với việc ông sẽ không còn áp đặt các mức thuế mới đối với các quốc gia châu Âu từng phản đối tham vọng của ông nhằm sáp nhập Greenland vào Mỹ.

“Dựa trên một cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan tới Greenland và, trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông cho biết thêm: “Nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp tuyệt vời cho Mỹ và cho tất cả các quốc gia NATO. Dựa trên sự hiểu biết này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/2 (với các nước châu Âu)”.

Ông Trump cho biết các cuộc thảo luận bổ sung liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng vẫn đang được tiến hành. Trước đó, ông Trump từng nói rằng Greenland sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với hệ thống này.

Ông cũng cho biết các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc đàm phán.

Chủ nhân Nhà Trắng không nói rõ liệu khuôn khổ thỏa thuận mới của ông về Greenland có bao gồm việc Mỹ sở hữu hòn đảo này hay không.

Khi phóng viên hỏi liệu thỏa thuận đó có đáp ứng mong muốn của ông là sở hữu Greenland hay không, ông Trump ngập ngừng một lúc và suy nghĩ rồi trả lời: “Đó là một thỏa thuận dài hạn. Và tôi nghĩ nó đặt tất cả mọi người vào một vị thế rất tốt”.

Ông còn mô tả thỏa thuận là “vô thời hạn”, cho rằng đây là một thỏa thuận mà mọi bên đều hài lòng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của ông về việc kiểm soát Greenland.

“Nó thực sự tuyệt vời đối với Mỹ, đạt được mọi thứ chúng tôi mong muốn, đặc biệt là an ninh quốc gia thực sự và an ninh quốc tế”, Tổng thống Trump nói thêm.

Ông cho biết thêm: “Thỏa thuận này sẽ sớm được công bố, rồi chúng ta sẽ thấy. Hiện tại nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng đã tiến triển rất xa. Nó mang lại cho chúng tôi mọi thứ mà chúng tôi cần phải đạt được”.

Trả lời phỏng vấn CNBC, ông tiết lộ, thỏa thuận này sẽ bao gồm sự tham gia của NATO vào hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm vàng cũng như quyền khai thác khoáng sản dành cho Mỹ.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận này sẽ kéo dài bao lâu, ông cho hay: “Vĩnh viễn”. Tuy vậy, ông nhấn mạnh rằng ông không có ý định sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu của mình.

Trước đó, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Trump cũng đã dịu giọng hơn trong lập trường về việc kiểm soát Greenland bằng vũ lực, khi tuyên bố ông muốn đàm phán ngay lập tức.

Ông mô tả đó là một “yêu cầu nhỏ”, hoàn toàn vì an ninh quốc gia, và không liên quan đến việc tiếp cận các mỏ đất hiếm của Greenland, nguồn tài nguyên then chốt để vận hành nền kinh tế và có ý nghĩa sống còn đối với việc duy trì vị thế thống lĩnh của Mỹ trước Trung Quốc..

Ông cũng lập luận rằng chỉ có Mỹ mới có thể “bảo vệ và phát triển Greenland”.

“Đó là lý do tôi đang tìm kiếm các cuộc đàm phán ngay lập tức để một lần nữa thảo luận về việc Mỹ giành quyền sở hữu Greenland. Hòn đảo khổng lồ không được bảo vệ này thực chất là một phần của Bắc Mỹ, nằm ở biên giới phía bắc của Tây Bán Cầu. Vì vậy, nó là một lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Mỹ”, ông nói.

Ông nêu rõ: “Mọi người nghĩ tôi sẽ dùng vũ lực. Tôi không cần phải dùng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực. Tôi sẽ không dùng vũ lực”.