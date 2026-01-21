Ông Medvedev: Tổng thống Trump muốn ghi danh lịch sử vì sáp nhập Greenland

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: Tass).

"Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra: ông ấy (Tổng thống Mỹ Donald Trump) muốn thấy hòn đảo (Greenland) xuất hiện trên bản đồ thế giới với lá cờ Mỹ (ông ấy đã công bố một bản đồ mới cho thấy Canada và Venezuela là lãnh thổ của Mỹ) và gia nhập hàng ngũ các nhà lập quốc. Ông ấy muốn được ghi danh vào lịch sử", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev viết trên tài khoản Telegram của mình.

Ông Medvedev - cựu Tổng thống Nga - cũng đặt câu hỏi liệu nhà lãnh đạo Mỹ sẽ đi xa đến mức nào để đạt được mục tiêu này.

Theo ông Medvedev, “giải thể NATO sẽ khó hơn nhiều so với việc bắt giữ một nhà lãnh đạo nước ngoài”, đề cập đến vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào đầu tháng 1.

Quan chức an ninh cấp cao của Nga nhận định, trong khi Tổng thống Mỹ đang vội vàng "để tên mình được ghi vào sử sách bằng chữ vàng", thì "thời gian của ông ấy đang cạn dần”.

Trước đó, ông Medvedev từng tuyên bố Mỹ nên nhanh chóng kiểm soát Greenland trước khi hòn đảo này quyết định tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga.

Theo ông Medvedev, nếu Mỹ kiểm soát đảo Greenland, ông Trump sẽ có thêm một chức danh mới, quyền tổng thống Greenland, tương tự cách mà nhà lãnh đạo Mỹ gần đây tự gọi mình là “quyền tổng thống Venezuela” trên mạng xã hội Truth Social.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, khi được hỏi về tình hình Greenland, ông Guo Jiakun, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết: “Chúng tôi không có ý định cạnh tranh ảnh hưởng với bất kỳ quốc gia nào, và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ làm như vậy”.

“Chúng tôi tham gia vào các cuộc trao đổi hữu nghị với tất cả các quốc gia trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, và vẫn cam kết là một lực lượng tích cực, ổn định và mang tính xây dựng”, ông Guo nói thêm.

Ông Trump, người từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm tới Greenland, lần đầu công khai đưa ra ý tưởng mua lại lãnh thổ này vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã khơi lại chủ đề này, đặc biệt sau khi Mỹ đột kích vào Venezuela và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Ông Trump nói Mỹ “rất cần” Greenland vì những yêu cầu cấp bách về an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump cũng nói rằng nếu Mỹ không giành được quyền kiểm soát Greenland, thì Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Ông Trump cũng đe dọa sẽ áp thuế thương mại lên châu Âu nếu họ chống lại yêu cầu mua lại hòn đảo ở Bắc Cực của ông.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cảnh báo thuế quan xuyên Đại Tây Dương sẽ có lợi cho Trung Quốc và Nga, cả hai nước đều sẽ được hưởng lợi từ “sự chia rẽ giữa các đồng minh”.

Bình luận về những phát biểu của Tổng thống Trump liên quan đến kế hoạch sáp nhập Greenland, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “bằng việc giải quyết vấn đề sáp nhập Greenland, ông Trump sẽ đi vào lịch sử, không chỉ trong lịch sử Mỹ, mà còn trong lịch sử thế giới”.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc phương Tây liên tục cáo buộc Nga và Trung Quốc đe dọa Greenland là không thể chấp nhận được. Nga tuyên bố không có ý định kiểm soát Greenland.

"Nga không có kế hoạch gây hấn nào đối với các nước láng giềng ở Bắc Cực. Nga không đe dọa họ bằng hành động quân sự, không hăm dọa họ, và không tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ của họ", Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho biết.

Các nhà lãnh đạo của cả Đan Mạch và Greenland cho đến nay đều khẳng định hòn đảo này không phải để bán và không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Các quốc gia châu Âu ủng hộ Đan Mạch cũng cảnh báo việc Mỹ dùng vũ lực quân sự để kiểm soát Greenland có thể đồng nghĩa với sự sụp đổ của NATO.