Nga dọa "đáp trả thích đáng" nếu Greenland bị quân sự hóa

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Tất nhiên, trong trường hợp Greenland bị quân sự hóa và các nước khác xây dựng năng lực quân sự nhằm vào Nga, chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng, bao gồm cả các biện pháp quân sự - kỹ thuật", Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói trong bài phát biểu tại phiên họp của Duma Quốc gia Nga ngày 11/2.

Phát biểu tại phiên họp này, Ngoại trưởng Lavrov còn cho rằng việc giải quyết tình trạng của Greenland khó có thể làm thay đổi tình hình chung tại Bắc Cực với các chính sách của NATO hiện nay.

Tuyên bố của phía Nga được đưa ra sau khi một số quốc gia châu Âu đã cử các nhóm quân nhỏ đến Greenland trong những tuần gần đây sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục tuyên bố muốn sáp nhập hòn đảo Bắc Cực này.

Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố Washington cần kiểm soát Greenland vì lý do đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, Anh cho biết sẽ tăng gấp đôi số binh sĩ đồn trú tại Na Uy trong 3 năm tới và sẽ tham gia sứ mệnh mới của NATO tại Bắc Cực. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey sẽ sớm xác nhận thông tin trên khi tới thăm một cơ sở quân sự của Anh ở miền Bắc Na Uy.

Trước đó, vào năm 2023, London cũng đã mở căn cứ quân sự Camp Viking tại cực Bắc Na Uy để làm trung tâm hoạt động của lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoàng gia.

Greenland, nơi sinh sống của khoảng 57.000 người, đã là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong nhiều thập kỷ.

Tháng trước, ông Trump đã rút lại lời đe dọa chiếm Greenland sau khi nói rằng đã đạt được một thỏa thuận "khung" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte để đảm bảo ảnh hưởng lớn hơn của Mỹ tại đây.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo rằng nếu Washington không chiếm Greenland thì Nga hoặc Trung Quốc có thể làm điều đó.

"Mỹ, Đan Mạch và Greenland phải tự giải quyết vấn đề này", Ngoại trưởng Lavrov nói khi đề cập đến vấn đề này.

Ông Lavrov cáo buộc Đan Mạch đối xử với người dân Greenland như "công dân hạng hai".

Trong khi đó, Greenland tuyên bố rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là "lằn ranh đỏ" trong bất kỳ cuộc thảo luận nào với Washington.