Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: AFP).

Ông Zelensky nhìn thấy "cơ hội hòa bình"

Ukraine có cơ hội chấm dứt chiến tranh với Nga trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sky News được đăng tải vào ngày 27/2.

"Bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội... điều đó phụ thuộc vào những tháng tới, liệu chúng ta có cơ hội kết thúc chiến tranh trước mùa thu hay không", ông nói và nhấn mạnh, "trước cuộc bầu cử, một cuộc bầu cử quan trọng, có ảnh hưởng lớn ở Mỹ. Nếu có thể đạt được hòa bình... bây giờ chúng ta có cơ hội".

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ làm trung gian hòa giải giữa Kiev và Moscow vẫn chưa đạt được bước đột phá nào về lệnh ngừng bắn và vấn đề lãnh thổ.

Trước đó, ông Zelensky đã báo hiệu rằng Washington có thể sẽ gây áp lực lên cả Ukraine và Nga để đạt được thỏa thuận vào mùa hè, liên kết điều này với động lực chính trị trong nước Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty Images).

Không bên nào có ý định lùi bước, chiến tranh tiếp diễn

Kênh Military Summary đưa tin, các cuộc tập kích đường không gần như chưa ngừng nghỉ một ngày nào. Rạng sáng 27/2, hai bên lại tiếp tục tung ra một loạt đòn đánh phá dữ dội, nhắm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau. Quân đội Nga (RFAF) sử dụng hàng trăm UAV, trong khi phía Ukraine cũng triển khai vài trăm UAV và từ sáng sớm đã phát động một cuộc tấn công bằng nhiều tên lửa kiểu Flamingo.

Tất cả những cuộc tấn công này chỉ cho thấy rằng không bên nào có ý định lùi bước, và chiến tranh sẽ tiếp diễn.

Sau gần 2 tuần chỉ có những bản đồ trống rỗng, cuối cùng cũng có bằng chứng video về chiến dịch phản công của quân đội Ukraine (AFU) sâu vào vùng do Moscow kiểm soát ở phía nam Pokrovske - Mykhailivka.

Sau một thời gian tạm ngừng hoạt động ngắn để tập trung vào việc bẻ gãy các đòn phản công của đối phương, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển về phía tây Pokrovske và tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk từ một hướng khác.

Lần đầu tiên từ năm 2022, pháo binh Nga đã nã pháo vào Kramatorsk và Sloviansk, đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy mặt trận đang tiến gần đến vành đai pháo đài cuối cùng của Ukraine ở Donbass.

Ukraine phát động chiến dịch phản công ở ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk nhưng sau một số thành công ban đầu, đà tiến của họ đã chững lại. Nga phản đòn, giành lại nhiều vị trí (Ảnh: Military Summary).

Nga chuẩn bị tung đòn "chốt hạ" vào Konstantinovka

Theo kênh Readovka, các đơn vị Moscow hoạt động xung quanh Konstantinovka đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực vào thành phố.

Một dấu hiệu trong quá trình này là Không quân - Vũ trụ Nga ném bom phá vỡ đập ngăn của hồ Khrushchev ngày 25/2, dòng nước ào ạt đổ xuống sông Krivoy Torets đã gây ngập lụt một đoạn đường cao tốc N-21 và tuyến đường nông thôn phía sau nó.

Do đó, quân đội Ukraine đồn trú ở Konstantinovka chỉ có thể dựa vào các tuyến đường vận chuyển hàng hóa thay thế, phức tạp. Các huyết mạch này có thể bao gồm những con đường đất trên các đập của hồ chứa số 9 và hồ Koropeysky, nằm phía bắc Dolgaya Balka.

Vị trí Ukraine ở Konstantivonka bốc cháy dưới các cuộc tập kích hỏa lực dữ dội của Nga (Video: Telegram).

AFU còn một tuyến đường tiềm năng khác cũng xuất phát từ Druzhkovka, nhưng phải vòng qua vùng ngập lụt ở phía bắc, đi qua làng Kurtovka, một mỏ đất sét, Izhevka, Molocharka, và sau đó rẽ thẳng về phía Konstantinovka.

Do các tuyến đường nói trên nằm rất gần tiền tuyến nên lực lượng Kiev chỉ có thể dựa vào robot mặt đất. Tuy nhiên, chúng bị UAV FPV của Nga truy lùng.

Vì lý do này, nhóm binh sĩ Ukraine phòng thủ Konstantinovka sẽ thiếu thốn nguồn cung cấp. Trong tình hình hiện tại, các đơn vị Kiev trong thành phố chỉ được cung cấp những nhu yếu phẩm tối thiểu, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, điều mà sẽ nhanh chóng suy giảm trong điều kiện như vậy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 27/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Kinh nghiệm từ các chiến dịch trước đây đã nhiều lần chứng minh rằng ngay cả khi đạn dược và các vật tư khác được dự trữ trước, chúng cũng nhanh chóng cạn kiệt nếu không được bổ sung đầy đủ.

Thế nên, Sư đoàn Dù Cận vệ 98 và Tập đoàn quân số 8 RFAF, trong khi chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, đang chờ đợi vị trí của đối phương rơi vào tình trạng nguy kịch do bị cô lập về hậu cần.

Sông Krivoy Torets bị ngập lụt có thể dẫn đến việc Konstantinovka bị chia cắt thành hai "chiến trường" riêng biệt nằm dọc theo bờ bắc và bờ nam.

Trận đột kích thần tốc vào Kursk tái hiện ở Zaporizhia

Bằng chứng về các cuộc phản công quy mô lớn bằng cơ giới của quân đội Ukraine ở biên giới phía bắc tiếp tục xuất hiện ở cánh đông Zaporizhia, kênh Rybar cho hay.

Hai xe bọc thép AFU đã bị phá hủy bởi UAV Nga ở ngoại ô Ternovate và Berezove. Rybar đã đưa tin về hoạt động của lực lượng Kiev về phía các thị trấn này, nhưng vào thời điểm đó, thiếu hình ảnh giám sát khách quan.

Một xe chiến đấu bộ binh khác của Ukraine đã bị phá hủy trên biên giới giữa các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia khi nó đang di chuyển qua Vyshneve, trong khi chiếc tiếp theo cũng bị phá hủy gần Verbove.

Kể từ khi các cuộc phản công bắt đầu vào đầu tháng 2, Rybar đã ghi nhận rằng lực lượng Kiev đang cố gắng nhanh chóng đi xuyên qua hoặc vòng qua các làng mạc mà không cần chiếm giữ chúng, nhằm tiến sâu nhất có thể vào lãnh thổ do Moscow kiểm soát.

Kênh Military Summary có chung nhận định, chiến thuật phản công của Kiev ở Zaporizhia dường như tương tự như chiến dịch Kursk là dùng tốc độ của các phương tiện cơ giới đột phá nhanh chóng, tuy nhiên, họ đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Cụm tác chiến phía Đông RFAF.

Các báo cáo từ trung tâm tiền tuyến cho thấy quân đội Nga đang đột phá Vozdvizhenka sau khi giải tỏa Rozhdestvenskoye, nhưng tình hình ở đó vẫn chưa rõ ràng. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Ternovate.

Trong khi đó, ở phía nam, gần Huliaipole, các đơn vị Moscow đang duy trì thế chủ động và xâm nhập vùng lân cận Zheleznodorozhnoye, chiếm giữ các vành đai rừng phía đông đường sắt.

Một trong những mục tiêu của lực lượng Kiev là đạt được cái gọi là hiệu ứng "chính trị". Xét cho cùng, những nỗ lực tiến xa nhất có thể cho phép họ, thông qua mạng lưới các kênh tình báo nguồn mở thân Ukraine, tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ rộng lớn "được giải tỏa".

Hơn nữa, chính các nguồn tin của Ukraine cho đến nay chỉ giới hạn ở những tuyên bố chung chung mà không nêu rõ tên các làng mạc. Xét cho cùng, họ cần phải chứng minh khả năng tiếp tục các hoạt động phản công, điều này giải thích cho việc tái triển khai lực lượng ra tiền tuyến.

Cũng có khả năng Kiev đang trông chờ vào hiệu ứng thông tin và phản ứng truyền thông từ phía Nga, dưới hình thức phơi bày vị trí của lực lượng Kiev nhằm mục đích "chống khủng hoảng". Tuy nhiên, Cụm tác chiến phía Đông RFAF trước đây chưa từng thể hiện khuynh hướng đưa ra quyết định vội vàng và báo cáo sai lệch.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên cánh đông Zaporizhia ngày 27/2. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh, tái chiếm một số vị trí. Ngược lại Moscow tiến hành phản đột kích, mở rộng vùng kiểm soát ở vài nơi (Ảnh: Rybar).

Với việc Ukraine đã hoàn toàn dỡ bỏ lệnh cấm đưa tin về cuộc phản công cục bộ của họ ở hướng Pokrovske và Huliaipole, dữ liệu định vị địa lý bắt đầu được công bố, kênh AMK Mapping cho biết và công bố bản đồ kèm theo.

Đường màu vàng cho thấy những gì các nguồn tin ủng hộ Moscow thường tuyên bố về hình dạng tiền tuyến, trong khi các ghim màu xanh lam thể hiện các dữ liệu định vị địa lý mới này. Có thể thấy, nó rất phù hợp với tiền tuyến trên bản đồ của AMK Mapping đã thể hiện trong gần 3 tuần nay.

Tất nhiên, định vị địa lý không phải là tất cả, và chúng chắc chắn không đáng tin cậy. Định vị địa lý được cho là một yếu tố xác nhận nhưng nó không chứng minh được sự kiểm soát, chứ đừng nói đến sự củng cố. Điều này đúng với cả hai chiều.

Nhưng những kênh thông tin thân Nga từng tuyên bố rằng cuộc phản công này là một sự "bịa đặt" lớn nhưng giờ đây không thể phủ nhận, bởi trên thực tế nó đã diễn ra, và có thể thấy điều này được phản ánh trong một số bản đồ của Nga.

Bản đồ tác chiến tại ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk ngày 27/2. Trong đó, đường màu vàng thường được các kênh ủng hộ Moscow cho rằng quân đội Nga đã tiến tới. Tuy nhiên, các ghim màu xanh lam thể hiện các dữ liệu định vị địa lý mới (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Omelnyk, lực lượng Moscow tăng cường phản công, chiếm giữ các vị trí mới ở phía đông và phía tây sông Gaichur với tổng diện tích 17,32km².

Ở phía đông, quân đội Nga đẩy lùi sự xâm nhập của Ukraine vào làng Dobrovilne bị bỏ hoang, và tái chiếm một số vị trí rừng ở phía tây. Họ cũng đẩy lùi đối phương khỏi phần phía bắc của Varvarivka, tái chiếm làng Dobropillia (khác với thành phố cùng tên ở Donetsk), chiếm được nửa phía nam. Một số binh sĩ Nga đã xâm nhập xa hơn về phía bắc dọc theo đường cao tốc T-04-01 về phía bắc.

Ở phía tây, RFAF tiếp tục phản đột kích và đã chiếm được các điểm cao chiến lược ở phía tây bắc Olenokostiantynivka, cũng như một số vị trí phía tây ngôi làng. Điều này cho phép họ tái chiếm Pryluky từ phía nam, nơi giao tranh đang diễn ra.

Xa hơn về phía nam, quân đội Nga tiếp tục dọn sạch các cánh rừng ở phía đông bắc Zaliznychne, củng cố thêm vị trí.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Omelnyk ngày 27/2. Lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Pokrovske (thuộc vùng Dnipropetrovsk, khác với thành phố Pokrovsk ở Donetsk), lực lượng Kiev tiếp tục phản công cục bộ và đạt được những tiến bộ mới ở một số nơi, giành lại tổng cộng 12,49km².

Về phía tây, AFU tiếp tục dọn sạch các vạt rừng phía đông Nechaivka và Radisne, tiến đến làng Yehorivka, đồng thời củng cố vị trí ở phía tây Danylivka và vượt sông Yanchur để chiếm các ngôi nhà phía đông bắc.

Về phía đông, quân đội Ukraine tiếp tục đột phá ở Vyshneve và thiết lập quyền kiểm soát phần còn lại của ngôi làng. Từ đó, họ vượt sông Yanchur và tiến vào các ngôi nhà phía đông Yehorivka, các nhóm xung kích khác xâm nhập Kyrpychne và Pryvillya. Trong khi đó, các hoạt động vẫn tiếp diễn ở các cánh rừng giữa nhánh sông Yanchur và khe núi Skotovataya.

Xa hơn về phía đông, AFU tiếp tục tiến về phía tây tới phần phía đông Berezove và củng cố vị trí ở các khu rừng phía đông Ternovate, từ đó họ tái chiếm tỉnh Donetsk và đang cố gắng tiến đến Komyshuvakha.

Về phía đông bắc, lực lượng Kiev đã tái kích hoạt chiến tuyến tại đầu cầu vượt sông Vovcha gần Oleksandropil và đang cố gắng tiến đến các làng Sichneve và Voskresenka.

Nga buộc phải rút lui khỏi hàng loạt vị trí trên hướng Pokrovske thuộc vùng Dnipropetrovsk, giáp với Zaporizhia để tránh bị Ukraine bao vây (Ảnh: AMK Mapping).

Theo hướng Komyshuvakha trên cánh tây Zaporizhia, trong 2 tuần qua, lực lượng Kiev tiếp tục các hoạt động phản công và chiếm được các vị trí mới ở 2 nơi khác nhau với diện tích 5,80km².

Ở phía tây, sau khi kiểm soát một phần phía bắc Stepnohirsk, quân đội Ukraine tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát, chiếm thêm các tuyến phố ở phía bắc thị trấn. Họ cũng tái chiếm trung tâm thị trấn, chiếm lại một số tòa nhà cao tầng và tiến sâu vào các tuyến phố phía tây.

Ở phía đông, lực lượng Kiev bắt đầu phản công ở phía đông bắc Stepnohirsk, chiếm lại một số vị trí dọc theo khe núi Norovskaya, với một số nhóm nhỏ tiến sâu hơn về phía tây theo hướng Kamyanske.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 27/2. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh, giành lại một số vị trí (Ảnh: AMK Mapping).

Nga khắc phục mất kết nối Starlink, lấy lại đà tiến ở Dobropillia

Theo hướng Dobropillia (bắc Pokrovsk), cả hai bên đều đang tiến công với 6,60km² nghiêng về phía Nga còn Ukraine giành lại 1,68km², theo kênh AMK Mapping.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow đã tái chiếm các cánh rừng trồng phía tây bãi thải mỏ than Pokrovsk và bắt đầu tiến sâu hơn về phía tây bắc theo hướng Serhiivka.

Về phía đông bắc, RFAF tiếp tục tiến chậm ở Grishino, chiếm được các vị trí mới trong và xung quanh trung tâm ngôi làng. Tuy nhiên, tiến trình đang bị cản trở bởi vấn đề liên lạc do sự cố mất kết nối Internet Starlink và các cuộc tập kích liên tục bằng UAV của Ukraine. Thêm vào đó, lực lượng Kiev đã nối lại các cuộc phản công và đang tiến sâu về phía rìa phía đông nam.

Về phía đông, quân đội Nga tiến sâu hơn về phía bắc qua các hàng cây phía đông Grishino, trong khi AFU đang cố gắng phản công ở nhà máy xử lý nước thải. Ngoài ra, binh sĩ Nga tái chiếm cả 2 trang trại chăn nuôi lợn dọc theo con đường đến ngôi làng, cũng như một số hàng cây gần đó, ngược lại, Ukraine đang cố gắng tái chiếm trang trại chăn nuôi lợn phía tây.

Về phía đông bắc, lực lượng Kiev giải tỏa phần phía nam Bilytske khỏi các đơn vị trinh sát - đặc nhiệm Nga, cũng như một số khu vực phía tây nam thành phố. Mặt khác, RFAF chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở phía đông Bilytske và tiến vào các tuyến phố phía đông, trong khi các đơn vị khác tiếp tục xâm nhập về phía mỏ Vodyanskaya cũ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Dobropillia (bắc Pokrovsk) ngày 27/2. Cả hai bên đều đẩy mạnh hoạt động, trong đó lực lượng Moscow đạt kết quả tích cực hơn (Ảnh: AMK Mapping).

Nga tiếp tục mở rộng vùng đệm Sumy

Giao tranh theo hướng Sumy leo thang khi lực lượng Moscow báo cáo những thắng lợi mới về lãnh thổ, bao gồm cả việc chiếm được Varachino. Theo các nguồn tin quân sự thân Nga, tình hình tác chiến của Ukraine trong vùng này đang ngày càng xấu đi, kênh RVvoenkor đưa tin.

Các đơn vị Moscow được cho là đã tiến về phía đông Alekseyevka và phía nam Novonikolaevka, kiểm soát một số vành đai rừng và đẩy đối phương ra khỏi khu vực xung quanh Varachino. Khu định cư này trước đó đã được quân đội Ukraine tái chiếm trong các chiến dịch phản công trước đó.

Đoạn phim được mô tả là tài liệu kiểm soát mục tiêu đã xuất hiện trên mạng, được cho là cho thấy binh sĩ Nga tiến về phía nam Varachino. Khu vực tiến công được báo cáo lên tới 30 hecta, mặc dù việc xác minh độc lập vẫn còn hạn chế.

Trước đó, các đơn vị Moscow được cho là đã giành lại quyền kiểm soát các vị trí gần Alekseyevka và Konstantinovka, phát động cuộc tấn công vào Kondratovka, và tiến vào Andreevka từ phía bắc, chiếm giữ một phần đáng kể diện tích khu định cư.