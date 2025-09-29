Mỹ giảm 80% giá thẻ vàng nhập cư

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: CNBC).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã ký sắc lệnh hành pháp công bố chính thức chương trình thẻ vàng, với mức giá 1 triệu USD và hứa hẹn cấp quyền cư trú “trong thời gian kỷ lục”.

Khi công bố hồi tháng 2, giá ban đầu của loại thẻ này là 5 triệu USD. Trang web giới thiệu thẻ vàng cũng quảng bá một loại thẻ bạch kim 5 triệu USD với ưu đãi thuế, nhưng loại này không được nhắc tới trong sắc lệnh hay sự kiện tại Nhà Trắng.

Với mức giá mới thấp hơn và cam kết xử lý nhanh, thẻ vàng ngay lập tức trở thành một trong những “thị thực vàng” hấp dẫn nhất thế giới, rẻ hơn so với nhiều nước khác.

Ví dụ, chương trình thị thực đầu tư của Singapore có giá gần 8 triệu USD, New Zealand dưới 3 triệu USD, còn Samoa cũng đắt hơn với yêu cầu đầu tư 1,4 triệu USD.

“Thẻ vàng gần như là quá rẻ. Bạn có quyền tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế, ngân hàng và thị trường tài chính Mỹ chỉ với 1 triệu USD. Với nhiều gia đình giàu có, số tiền này không đáng kể”, Reaz Jafri, luật sư tại hãng Withers, nhận xét.

Giới siêu giàu toàn cầu sẵn sàng chi tiền. Luật sư Jafri cho biết tại một hội nghị ở Singapore rằng, 3 gia đình, gồm 2 gia đình ở Trung Quốc và một ở Ấn Độ, lập tức bày tỏ ý định mua thẻ vàng. Ông dự đoán hãng của mình sẽ xử lý “hàng trăm” hồ sơ khi chương trình đi vào vận hành.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho hay chính phủ dự kiến phát hành 80.000 thẻ vàng. Cùng với tiềm năng từ thẻ bạch kim và việc tăng phí thị thực H-1B lên 100.000 USD, chương trình ước tính sẽ mang về 100 tỷ USD cho ngân sách liên bang.

Tuy nhiên, chương trình thẻ vàng còn nhiều trở ngại. Trang web ra mắt từ tháng 6 mới chỉ thu thập thông tin cơ bản của người quan tâm. Những người đăng ký cho biết họ chưa nhận được thông báo mới.

Chương trình có khả năng vấp phải thách thức pháp lý và quốc hội Mỹ. Khoản 1 triệu USD được ghi nhận là “quà tặng không hạn chế” cho chính phủ, chứ không phải phí chính thức. Tình trạng pháp lý tạm thời này cũng khiến nhiều người giàu do dự. Họ có thể chờ những thẻ vàng đầu tiên được cấp trước khi bỏ ra 1 triệu USD, thậm chí chờ lâu hơn.

“Các chương trình này luôn mất thời gian để khởi động”, Dominic Volek, Giám đốc khách hàng tư nhân của Henley & Partners, nói và cho biết phần lớn khách hàng của ông muốn quan sát chương trình trong 3–6 tháng trước khi tham gia.

Theo ông Volek, mức giá 1 triệu USD “chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều so với 5 triệu USD”, đặc biệt nếu thủ tục nhanh như cam kết. Ông dự đoán sẽ có 5.000 - 10.000 đơn mỗi năm.

Thẻ vàng ra đời đúng lúc thị trường thị thực toàn cầu sôi động, giới siêu giàu tìm kiếm quyền cư trú thứ hai để đề phòng tình hình bất ổn.

Theo báo cáo của New World Wealth và Henley & Partners, ước tính 142.000 triệu phú sẽ di cư sang nước khác trong năm nay. Mỹ là điểm đến hàng đầu, với 7.500 triệu phú dự kiến chuyển đến, chỉ sau UAE. Nhiều người đến từ châu Á, Anh và Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, chương trình thẻ vàng cũng có nhược điểm. Khoản 1 triệu USD là đóng góp không hoàn lại, trong khi các nước khác thường yêu cầu đầu tư có thể sinh lợi. Khác nhiều quốc gia, Mỹ đánh thuế toàn cầu với cả công dân và cư dân, dù thu nhập ở nước ngoài.

Thẻ bạch kim được thiết kế để giảm gánh nặng thuế này với mức giá 5 triệu USD. Theo Nhà Trắng, thẻ cho phép ở Mỹ 270 ngày/năm mà không bị đánh thuế thu nhập từ nước ngoài. Trong khi đó, theo quy tắc hiện nay, người nước ngoài bị tính thuế toàn cầu nếu ở Mỹ trên 183 ngày trong vòng 3 năm.

Một số chuyên gia cho rằng thẻ bạch kim sẽ khó bán vì không dẫn đến thẻ xanh hay quốc tịch, lợi ích hạn chế với giới siêu giàu vốn đã thường xuyên đến Mỹ. Ngược lại, thẻ này có thể hấp dẫn tỷ phú châu Á hoặc Trung Đông muốn ở Mỹ nhưng giữ công ty và tài sản ngoài tầm thuế.

Thẻ vàng lại phù hợp hơn với con cái giới siêu giàu muốn học đại học ở Mỹ và làm việc tại đây sau khi tốt nghiệp.

“Nhiều con cái tỷ phú không muốn quản lý doanh nghiệp gia đình mà muốn làm kiến trúc sư, bác sĩ, kỹ sư, hoặc khởi nghiệp ở Mỹ. Thẻ vàng rất hấp dẫn với nhóm này”, ông Jafri nói.