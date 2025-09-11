Tổng thống Mỹ muốn tử hình kẻ sát hại cô gái Ukraine trên tàu điện

Nạn nhân Iryna Zarutska (Ảnh: Instagram).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/9 đề nghị nghi phạm bị cáo buộc đâm chết một cô gái Ukraine trên tàu điện ở Charlotte phải bị “lĩnh án tử hình”.

Ông mô tả nạn nhân Iryna Zarutska là "cô gái trẻ xinh đẹp từ Ukraine đến Mỹ để tìm kiếm hòa bình và an toàn" đã bị giết hại dã man. Ông cho rằng nghi phạm phải bị xét xử nhanh chóng và "chỉ có thể bị tuyên án tử hình. Không còn lựa chọn nào khác".

Nghi phạm Decarlos Brown Jr., 34 tuổi, bị bắt ngày 22/8 sau khi đâm chết cô Iryna Zarutska, 23 tuổi. Văn phòng Công tố Mỹ tại quận Tây của North Carolina đã truy tố Brown về tội gây ra cái chết trên hệ thống giao thông công cộng, theo Bộ Tư pháp hôm 9/9. Tội danh này có thể khiến Brown phải đối mặt với án tử hình.

Công tố viên Mỹ Russ Ferguson gọi vụ việc là “hành động khủng bố” và cho biết đã trực tiếp thông báo với mẹ và chú của nạn nhân Zarutska về các cáo buộc liên bang. Ông nhấn mạnh: “Iryna xứng đáng được công lý, và chúng tôi sẽ mang công lý đến cho cô ấy và gia đình".

Theo hồ sơ, Brown và Zarutska không có tương tác trước khi hắn bất ngờ tấn công nạn nhân. Khi Zarutska vừa tan ca làm ở tiệm pizza và nhắn tin cho bạn trai rằng cô sẽ về nhà sớm, cô lên tàu điện Lynx Blue Line.

Camera cho thấy Brown ngồi ngay sau lưng cô, mặc áo khoác cam. Chuyến tàu chạy khoảng 4 phút rưỡi thì Brown rút dao, đứng lên và đâm cô 3 nhát. Zarutska tử vong tại chỗ.

Gia đình nạn nhân đau đớn nói trong tuyên bố: “Iryna đến đây để tìm bình yên và an toàn, nhưng lại bị cướp đi mạng sống theo cách kinh hoàng nhất. Không gia đình nào đáng phải trải qua điều này". Gia đình cho biết sẽ chôn cất cô tại Mỹ.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy tuyên bố đang điều tra việc thành phố Charlotte không đảm bảo an toàn cho hành khách. Thị trưởng Charlotte Vi Lyles đã ra lệnh tăng cường an ninh ngay lập tức trên hệ thống tàu điện.

Các nghị sĩ Cộng hòa North Carolina gọi đây là “hồi chuông cảnh tỉnh”, cho rằng cái chết của Zarutska “hoàn toàn có thể ngăn chặn được”. Họ sẽ tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào tối 22/9.

Nghi phạm Brown có tiền án dày đặc: 14 lần bị truy tố, từng ngồi tù 5 năm vì cướp có vũ khí, và mới bị bắt hồi tháng 1 năm nay. Phiên tòa tiếp theo xét xử nghi phạm dự kiến diễn ra ngày 19/9.