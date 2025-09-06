Tổng thống Mỹ định tổ chức thượng đỉnh G20 ở khu nghỉ dưỡng gia đình

Khu nghỉ dưỡng Trump National Doral (Ảnh: Florida News).

Phát biểu với phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 5/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, khu nghỉ dưỡng Trump National Doral là “địa điểm tốt nhất” cho sự kiện kéo dài 2 ngày của hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2026.

Ông nói thêm, doanh nghiệp gia đình mình “sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào từ đó”.

Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, bên cạnh 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, các quốc gia khác sẽ tham dự hội nghị năm tới với tư cách “quan sát viên”. Ông cũng cho biết đã gửi một lời mời như vậy tới Ba Lan khi tân tổng thống Karol Nawrocki của nước này đến thăm Nhà Trắng trong tuần này.

Có mặt tại Phòng Bầu dục, Thị trưởng Miami Francis Suarez, một đảng viên Cộng hòa, nhận định hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12/2026 sẽ mang lại lợi ích cho các chủ doanh nghiệp nhỏ “những người sẽ được hưởng lợi về kinh tế từ việc G20 được tổ chức tại Miami”.

“Điều đó sẽ mang lại hàng triệu, hàng triệu USD”, Tổng thống Trump nói.

Hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây nhất được tổ chức tại Mỹ là vào năm 2009, ở Pittsburgh.

Quốc gia giữ chức chủ tịch G20 sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh thường niên. Nam Phi giữ chức chủ tịch trong năm nay và sẽ tổ chức hội nghị ở Johannesburg vào tháng 11.

Ông Trump cho biết ông sẽ không tham dự cuộc họp tại Nam Phi, mà sẽ cử Phó Tổng thống JD Vance đi thay.