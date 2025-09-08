Tổng thống Mỹ ra cảnh báo cuối cùng với Hamas về vấn đề con tin

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Israel đã chấp nhận các điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận. Tôi đã cảnh báo Hamas về những hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có lần nào nữa!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Hamas sau đó ra thông cáo cho biết họ đã nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ thông qua các bên trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Nhóm này nói đang thảo luận với các bên trung gian về cách phát triển những ý tưởng đó, song không nêu chi tiết.

Hamas cũng nhắc lại việc sẵn sàng đàm phán trao trả toàn bộ con tin để đổi lấy “một tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt xung đột” và sự rút quân hoàn toàn của Israel khỏi Gaza.

Kênh truyền hình Israel N12 cuối tuần qua đưa tin, Tổng thống Trump đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn mới cho Hamas. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ trả tự do cho toàn bộ 48 con tin còn lại ngay trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel, đồng thời hai bên sẽ đàm phán chấm dứt xung đột trong thời gian ngừng bắn tại Gaza.

Một quan chức Israel cho biết nước này đang “nghiêm túc cân nhắc” đề xuất của ông Trump, nhưng không tiết lộ chi tiết.