Mỹ: Chấn động vụ nữ nghệ sĩ trẻ Ukraine bị sát hại trên tàu điện

Nạn nhân Zarutska (Ảnh: Foxnews).

Iryna Zarutska, 23 tuổi, công dân Ukraine đang tị nạn tại Mỹ, bị một kẻ có biểu hiện không bình thường đâm chết trên tàu điện ở thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, hôm 22/8.

Vụ việc ban đầu không được chú ý. Tuy nhiên, nó đã nhận được sự quan tâm rộng rãi sau khi các nghị sĩ Cộng hòa và những người cực hữu có ảnh hưởng cuối tuần trước chia sẻ video trích xuất từ camera an ninh.

Theo các nguồn tin, cô Zarutska - người đến tị nạn ở Mỹ năm 2022 để mong bắt đầu một cuộc sống mới - bị sát hại ngay khi đang trên đường về nhà sau giờ làm tại một tiệm pizza.

Theo cáo phó, nạn nhân sinh năm 2002, có cha mẹ là Anna Zarutska và Stanislav Zarutskyi. Cô được bạn bè nhớ đến như một nghệ sĩ đầy nhiệt huyết với tình yêu thương động vật sâu sắc, với mục tiêu trở thành một phụ tá về thú y.

Trước khi đến Mỹ, Zarutska tốt nghiệp trường Synergy College tại Kiev, chuyên ngành nghệ thuật và phục chế. Cô thường xuyên chia sẻ khả năng sáng tạo với gia đình, bạn bè qua những tác phẩm nghệ thuật, đam mê điêu khắc và thiết kế quần áo độc đáo, phản ánh cá tính rực rỡ.

Ngoài nghệ thuật, cô còn có tình yêu lớn dành cho động vật, mong muốn trở thành phụ tá về thú y. Một hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết cả khu phố đều quý mến Zarutska, và cô thường trông nom thú cưng cho các gia đình quanh đó. "Cô ấy dễ thương, hiền lành, cả xóm đều thương yêu. Ai cũng sốc và đau lòng trước cái chết của cô", người này nói.

"Iryna Zarutska sẽ được nhớ đến vì lòng tốt, sự sáng tạo và ấn tượng sâu sắc mà cô đã để lại cho tất cả những người đã gặp. Sự ra đi của cô để lại một khoảng trống sâu sắc, nhưng tinh thần của cô sẽ mãi mãi ở trong trái tim của những người yêu mến cô", cáo phó viết.

Vào tháng 8/2022, Zarutska cùng mẹ, chị gái và anh trai di cư sang Mỹ để tránh cuộc xung đột tại Ukraine. Zarutska được cho là đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống mới ở Mỹ và thông thạo tiếng Anh.

"Cô ấy luôn rất tích cực và có một trái tim nhân hậu", một người bạn của gia đình có tên Lonnie, chia sẻ với WCNC Charlotte. "Cô ấy là một người rất tốt bụng. Và tôi rất buồn khi nghĩ đến việc cô ấy đã ra đi".

Video giám sát cho thấy khoảnh khắc trước khi cô Zarutska bị đối tượng mặc áo hoodie đỏ đâm chết (Ảnh: News Nation).

Vào tối 22/8, Zarutska lên tàu ở Charlotte, Bắc Carolina, trên đường về nhà sau giờ làm việc tại tiệm Zepeddie's Pizzeria. Vẫn mặc đồng phục, Zarutska ngồi xuống trước mặt một người đàn ông mặc áo hoodie đỏ. Người này có biểu hiện bất ổn, bồn chồn, thỉnh thoảng lắc đầu và dường như đang lẩm bẩm một mình.

Trong lúc cô chăm chú dùng điện thoại, đối tượng bất ngờ rút vũ khí lao tới đâm liên tiếp vào cổ nạn nhân. Không có xung đột nào xảy ra trước vụ tấn công.

Sau vụ sát hại Zarutska, tiệm Zepeddie's Pizzeria đã đăng tải một thông cáo trên mạng xã hội, gọi cái chết của cô là "mất mát to lớn".

"Chúng tôi không chỉ mất đi một nhân viên tuyệt vời mà còn là một người bạn chân thành. Iryna Zarutska thân yêu của chúng tôi đã rời xa thế giới này quá sớm, và trái tim chúng tôi vô cùng đau buồn", thông báo viết.

Nghi phạm, Decarlos Brown Jr, 34 tuổi, đã bị bắt giữ. Đối tượng này được xác định có gần 20 năm tiền sử phạm tội và bệnh tâm thần, nhưng vẫn được tại ngoại nhờ cam kết sẽ ra tòa. Brown từng bị bắt ít nhất 14 lần ở Bắc Carolina với các tội danh từ hành hung, tàng trữ vũ khí cho đến cướp có vũ trang và trộm cắp, bắt đầu từ năm 2007.

Việc đối tượng Brown Jr được tại ngoại trở thành thông tin gây tranh cãi nhiều nhất sau vụ việc.

Hồi đầu năm, đối tượng này gọi tới đường dây nóng của cảnh sát, khai rằng có "vật liệu nhân tạo đang kiểm soát hành vi của anh ta từ bên trong". Sau khi cảnh sát nói họ không thể làm gì được, Brown đã nổi giận, gọi liên tục vào số 911, dẫn tới việc bị bắt hôm 19/1 với cáo buộc lạm dụng số khẩn cấp.

Thậm chí, mẹ của Brown nói với truyền thông địa phương rằng con trai bà bị tâm thần phân liệt và lẽ ra không nên được phép tại ngoại. Tuy nhiên, Brown vẫn được thẩm phán Teresa Stokes, bang Bắc Carolina, cho phép tại ngoại, với yêu cầu ký giấy cam đoan sẽ có mặt đúng hẹn ở các phiên xử, thay vì phải nộp tiền bảo lãnh.

"Đây là thất bại bi thảm của tòa án và thẩm phán. Chúng ta bắt người chỉ để họ được nhanh chóng thả đi, làm suy yếu năng lực bảo vệ cộng đồng. Chúng ta cần một giải pháp lưỡng đảng để giải quyết vấn đề này, cũng như vấn đề bệnh nhân tâm thần không được điều trị được phép ra đường", Thị trưởng Charlotte Vi Lyles nói.

Vụ việc cô Zarutska bị sát hại cũng phơi bày những lỗ hổng an ninh nghiêm trọng trong hệ thống giao thông công cộng ở Charlotte. Nghi phạm Brown bị cáo buộc trốn vé, ở cả xe buýt và tàu điện.