Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt thuế nhập khẩu mới

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump hôm 25/9 tuyên bố các sản phẩm dược phẩm có thương hiệu hoặc được cấp bằng sáng chế sẽ phải chịu mức thuế 100% kể từ ngày 1/10, trừ khi nhà sản xuất thuốc đang xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ.

Trong nhiều tháng qua, ông Trump cam kết sẽ đánh thuế nhập khẩu dược phẩm, điều mà ông đã tránh thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tổng thống Trump coi thuế quan là một cách để gây áp lực buộc các nhà sản xuất thuốc tăng cường sản xuất tại Mỹ và củng cố chuỗi cung ứng cho các loại thuốc thiết yếu.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho rằng việc áp thuế là một cách để thực hiện cam kết do ông đưa ra về việc giảm chi phí thuốc, mặc dù các chuyên gia cho rằng điều đó khó có thể thực hiện.

Các nhà sản xuất thuốc đã xem xét nghiêm túc cảnh báo áp thuế của Tổng thống Trump, công bố hàng trăm tỷ USD cam kết xây dựng hoặc mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ trong những năm tới.

Chỉ trong tuần này, hãng dược phẩm Eli Lilly đã công bố sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất trị giá 6,5 tỷ USD tại Houston, ngay sau khi tuyên bố sẽ xây dựng một nhà máy trị giá 5 tỷ USD ở Richmond, Virginia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã nêu rõ những điều cần thiết để các hãng dược phẩm tránh bị áp thuế.

““Đang xây dựng” sẽ được định nghĩa là đã “động thổ” và/hoặc “đang xây dựng”. Do đó, sẽ không có thuế quan đối với các dược phẩm này nếu việc xây dựng đã bắt đầu”, ông Trump cho biết.

Tuy nhiên, việc khởi công có thể mất thời gian, nên vẫn chưa rõ liệu những cam kết của Tổng thống Trump có đủ để giúp các hãng dược tránh thuế quan hay không, trong trường hợp các công ty dược phẩm chưa được xây dựng ở những nơi khác tại Mỹ. Eli Lilly cho biết có thể mất tới 5 năm để các nhà máy đi vào hoạt động.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng công bố mức thuế quan đối với nhiều sản phẩm gia dụng, bao gồm tủ bếp nhập khẩu và một số loại đồ nội thất nhất định. Động thái này có khả năng làm tăng thêm chi phí cho một sản phẩm đã tăng giá mạnh trong những tháng gần đây.

"Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 50% đối với tất cả tủ bếp, tủ phòng tắm và các sản phẩm liên quan, bắt đầu từ ngày 1/10. Ngoài ra, chúng tôi sẽ áp mức thuế 30% đối với đồ nội thất bọc nệm", ông Trump thông báo.

Nhiều mức thuế quan khác nhau do Tổng thống Trump đưa ra đã làm giá đồ nội thất tăng đáng kể trong năm qua. Nhìn chung, giá đồ nội thất tháng trước tăng 4,7% so với tháng 8/2024. Đặc biệt, đồ nội thất phòng khách và phòng ăn đã trở nên đắt đỏ hơn, tăng 9,5% trong 12 tháng qua.

Tổng thống Trump cho biết các nhà sản xuất nước ngoài đã cung cấp hàng hóa vượt nhu cầu của thị trường Mỹ, và việc áp thuế là cần thiết để khôi phục lại sức mạnh sản xuất của Mỹ.

"Nguyên nhân của việc này là do các quốc gia bên ngoài đang ồ ạt xuất khẩu các sản phẩm này vào Mỹ trên quy mô lớn. Đây là một hành vi rất bất công, nhưng chúng ta phải bảo vệ quy trình sản xuất của mình, vì an ninh quốc gia và các lý do khác”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng công bố mức thuế 25% đối với xe tải hạng nặng nhập khẩu vào Mỹ, một mức thuế thương mại được thiết kế để đảm bảo cân bằng cho ngành sản xuất xe tải của Mỹ.

“Để bảo vệ các nhà sản xuất xe tải hạng nặng của chúng ta khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ bên ngoài, tôi sẽ áp dụng mức thuế quan 25%, bắt đầu từ ngày 1/10, đối với tất cả các xe tải hạng nặng (lớn) được sản xuất tại các khu vực khác trên thế giới”, ông Trump thông báo.