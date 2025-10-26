Mỹ, Trung Quốc đạt đồng thuận sơ bộ về thuế quan (Ảnh: AFP).

CNBC đưa tin ngày 26/10, các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã thống nhất về khung cho một thỏa thuận thương mại trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán Lý Thành Cương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur. Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ năm giữa phái đoàn 2 nước kể từ tháng 5.

“Tôi cho rằng chúng ta đã có một khuôn khổ rất thành công để các nhà lãnh đạo thảo luận vào tuần tới”, ông Bessent nói với các phóng viên.

Trả lời chương trình của NBC, ông Bessent cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ hoãn việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và nam châm, đồng thời tránh được mức thuế 100% mới mà Tổng thống Trump dọa áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Ông khẳng định khả năng leo thang thuế quan với Trung Quốc “về cơ bản đã được loại bỏ” sau các cuộc đàm phán thương mại mà ông mô tả là “rất tốt đẹp”.

Tổng thống Trump trước đó từng dọa áp mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh tìm cách áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các loại đất hiếm chiến lược.

Khi được hỏi về tình trạng của mức thuế nói trên, ông Bessent cho biết mối đe dọa này “đã không còn” sau 2 ngày đàm phán tại Malaysia.

“Chúng tôi đã có một cuộc gặp rất tốt kéo dài 2 ngày. Tôi cho rằng mức thuế bổ sung 100% (với hàng hóa Trung Quốc) về cơ bản đã được loại bỏ”, ông nói. Ông lưu ý thêm thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung có thể được gia hạn một lần nữa.

Ông cho biết thêm, ông Trump và ông Tập sẽ bàn về việc Trung Quốc mua nông sản của nông dân Mỹ, cân bằng thương mại và hợp tác trong việc giải quyết khủng hoảng fentanyl - nguyên nhân khiến Mỹ áp mức thuế 20% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Về phần mình, ông Lý Thành Cương cho hay 2 bên đã đạt được “đồng thuận sơ bộ” và sẽ tiến hành quy trình phê duyệt nội bộ. “Chúng tôi đã trải qua các cuộc tham vấn và có những trao đổi mang tính xây dựng nhằm tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề này”, ông nói.

Các quan chức cho biết vòng đàm phán lần này bao gồm việc mở rộng thương mại, kéo dài thỏa thuận đình chiến, vấn đề fentanyl, phí cảng của Mỹ, đất hiếm, TikTok và một số chủ đề khác. Ông Lý Thành Cương mô tả các cuộc thảo luận là “thẳng thắn”, còn ông Bessent cho rằng đây là “những cuộc đàm phán rất thực chất”.