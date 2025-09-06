Mỹ miễn trừ một số thuế quan cho các đối tác đạt thỏa thuận thương mại

Một cảng biển ở California, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/9 ban hành sắc lệnh hành pháp miễn trừ thuế quan đối với các mặt hàng như niken, vàng và các kim loại khác, cũng như hợp chất dược phẩm và hóa chất cho các đối tác thương mại đã đạt được thỏa thuận thương mại.

Sắc lệnh mới nhất xác định hơn 45 nhóm hàng hóa được hưởng mức thuế 0%, bao gồm nicken, vàng, than chì, nam châm neodymium, các hợp chất hóa học, dược phẩm không bằng sáng chế, linh kiện máy bay và một số sản phẩm nông nghiệp.

Theo Nhà Trắng, đây là những mặt hàng mà Mỹ không thể sản xuất hoặc sản xuất không đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Sắc lệnh đưa mức thuế của Mỹ phù hợp với các cam kết trong những thỏa thuận khung hiện có, bao gồm với các đồng minh như Nhật Bản và Liên minh châu Âu. Các miễn trừ cho những quốc gia có thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/9.

Trong sắc lệnh, ông Trump nói rằng sự sẵn sàng giảm thuế của ông phụ thuộc vào “phạm vi và giá trị kinh tế trong cam kết của một đối tác thương mại đối với Mỹ trong thỏa thuận thương mại có đi có lại” và lợi ích quốc gia của Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết sắc lệnh cũng tạo ra các miễn trừ mới cho một số sản phẩm nông nghiệp, máy bay và linh kiện, cũng như các dược phẩm không có bằng sáng chế.

Trong những trường hợp một quốc gia đã ký thỏa thuận thương mại “có đi có lại” với Mỹ, điều này sẽ cho phép Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, Bộ Thương mại và hải quan miễn thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu thuộc diện mà không cần một sắc lệnh mới từ Tổng thống Trump.

Các mặt hàng thuế 0% được xác định trong sắc lệnh bao gồm than chì và nhiều loại niken khác nhau, một thành phần quan trọng trong sản xuất thép không gỉ và pin xe điện.

Ngoài ra còn có các hợp chất được sử dụng trong dược phẩm generic, bao gồm thuốc gây mê lidocaine và thuốc thử dùng trong các xét nghiệm chẩn đoán y tế.

Sắc lệnh bao trùm nhiều loại vàng nhập khẩu khác nhau, từ bột và lá vàng đến vàng thỏi, một mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Thụy Sĩ, nước đang gặp khó khăn với mức thuế 39% của Mỹ do chưa đạt được thỏa thuận thương mại.

Sắc lệnh cũng cho phép loại bỏ thuế quan đối với than chì tự nhiên, nam châm neodymium, đèn LED và bãi bỏ các miễn trừ thuế trước đó đối với một số loại nhựa và polysilicon, thành phần quan trọng của các tấm pin năng lượng mặt trời.