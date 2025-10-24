Mỹ chấm dứt mọi đàm phán thương mại với Canada vì một quảng cáo

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 7/10 (Ảnh: Reuters).

“Canada đã sử dụng quảng cáo giả mạo có (cựu Tổng thống Mỹ) Ronald Reagan nói xấu thuế quan. Dựa trên hành vi nghiêm trọng đó, mọi cuộc đàm phán thương mại với Canada chính thức bị chấm dứt”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/10.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính quyền tỉnh Ontario (Canada) phát sóng một đoạn quảng cáo có cựu Tổng thống Ronald Reagan chỉ trích thuế quan.

Hồi đầu tháng 10, Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết tỉnh này chi 75 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo tại Mỹ, trong đó có quảng cáo ông Reagan được trích dẫn phát biểu phản đối thuế quan đánh vào hàng hóa nước ngoài, cho rằng thuế quan gây ra tình trạng mất việc làm và chiến tranh thương mại.

Quỹ và Viện Ronald Reagan cho rằng quảng cáo của chính quyền Ontario đã xuyên tạc nội dung bài phát biểu của cựu Tổng thống Ronald Reagan hồi tháng 4/1987, và việc chỉnh sửa lời nói của ông được thực hiện mà không có sự cho phép.

Quỹ Reagan không nêu cụ thể phần nào gây hiểu lầm, nhưng khuyến khích công chúng xem lại bản ghi hình chưa chỉnh sửa của bài phát biểu.

Thủ hiến Doug Ford đầu tuần này phát biểu: “Tôi nghe nói Tổng thống (Donald Trump) đã xem quảng cáo của chúng tôi. Tôi chắc ông ấy không vui lắm đâu”.

Không lâu sau khi trở lại Nhà Trắng vào đầu năm nay, ông Trump đã công bố chính sách thuế quan mới với gần như toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ.

Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 23/10 tuyên bố Ottawa sẽ không cho phép Mỹ tiếp cận không công bằng vào thị trường của mình nếu các cuộc đàm phán thương mại thất bại.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế đối với thép, nhôm và ô tô của Canada, khiến Ottawa đáp trả bằng các biện pháp tương tự. Hai bên đã đàm phán suốt nhiều tuần về một thỏa thuận tiềm năng cho ngành thép và nhôm.

Dù phần lớn thương mại giữa Mỹ và Canada vẫn nằm trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Mexico - Canada (USMCA), song thỏa thuận này sẽ được đàm phán lại vào năm tới và ông Trump yêu cầu sửa đổi theo hướng có lợi cho các ngành công nghiệp Mỹ.

Mỹ là đối tác kinh tế lớn nhất của Canada, với 75% kim ngạch xuất khẩu của Canada được bán sang thị trường phía Nam. Tuy nhiên, GDP của Canada đã giảm 1,5% trong quý II, gây thêm sức ép về kinh tế.

Trong nước, ông Carney đang đối mặt với chỉ trích vì bị cho là nhượng bộ mà không đạt được lợi ích tương xứng, đặc biệt sau khi hủy bỏ thuế đánh vào các tập đoàn công nghệ Mỹ hồi tháng 6 theo đề nghị của Washington, và gỡ bỏ nhiều mức thuế do chính phủ tiền nhiệm áp đặt.