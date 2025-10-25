Tổng thống Colombia phản bác khi bị Mỹ áp lệnh trừng phạt

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (Ảnh: Reuters).

Mỹ ngày 24/10 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Colombia Gustavo Petro, cáo buộc ông từ chối ngăn chặn dòng chảy cocaine sang Mỹ. Động thái này đánh dấu một mức thấp mới trong quan hệ giữa 2 nước, theo Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cáo buộc: “Kể từ khi Tổng thống Gustavo Petro lên nắm quyền, sản lượng cocaine ở Colombia tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập niên, tràn ngập nước Mỹ và gây hại tới người dân Mỹ".

Ông Bessent cáo buộc Colombia đã để các băng đảng ma túy hoạt động và không chấm dứt hoạt động này. Quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump đang thực hiện "hành động mạnh mẽ để bảo vệ đất nước chúng ta và khẳng định rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho việc buôn lậu ma túy vào Mỹ".

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Petro phản bác rằng ông đã đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy suốt hàng chục năm qua.

“Đấu tranh chống buôn bán ma túy trong nhiều thập kỷ và hiệu quả lại khiến tôi nhận được biện pháp trừng phạt từ chính phủ của xã hội mà chúng tôi đã giúp đỡ rất nhiều để ngăn họ tiêu thụ cocaine. Một nghịch lý hoàn toàn, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước, và không bao giờ khuất phục", ông viết.

Vợ và con trai của ông Petro, cùng với Bộ trưởng Nội vụ Colombia Armando Benedetti, cũng bị Mỹ trừng phạt ngày 24/10 theo đạo luật cho phép Washington nhắm mục tiêu vào những người bị cáo buộc liên quan đến mạng lưới buôn bán ma túy toàn cầu.

Ông Trump và ông Petro đã nhiều lần căng thẳng kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào tháng 1, bao gồm một cuộc tranh cãi sau các vụ không kích của quân đội Mỹ vào các tàu và xuồng bị nghi chở ma túy trong khu vực Caribe.

Cuối tuần trước, ông Trump cảnh báo tăng thuế đối với Colombia và ngày 22/10 tuyên bố đã đình chỉ toàn bộ viện trợ cho nước này.