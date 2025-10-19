Tổng thống Donald Trump ngày 18/10 đã chia sẻ video ghi lại cuộc tấn công của hải quân Mỹ vào một tàu ngầm chở ma túy ở vùng biển Caribe.

Trước đó, ông Trump xác nhận quân đội Mỹ đã phá hủy một tàu ngầm chở ma túy ở vùng biển Caribe.

“Chúng tôi đã tấn công một tàu ngầm. Đó là tàu ngầm chở ma túy được chế tạo đặc biệt để vận chuyển lượng lớn chất cấm. Để các bạn hiểu rõ, đây không phải là một nhóm người vô tội”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Khoảnh khắc hải quân Mỹ đánh chìm tàu ngầm chở ma túy ở vùng Caribe (Nguồn: RT)

Đoạn video do ông Trump công bố cho thấy tàu ngầm đã bị trúng ít nhất 2 phát đạn. Sau đòn tấn công, tàu ngầm dường như bắt đầu chìm.

“Có 4 tên khủng bố ma túy đã được xác định trên tàu. 2 tên khủng bố đã bị hạ gục. Ít nhất 25.000 người Mỹ sẽ thiệt mạng nếu tôi cho phép tàu ngầm này cập bờ. 2 tên khủng bố còn sống sót đang bị dẫn độ về quốc gia của chúng, Ecuador và Colombia, để giam giữ và truy tố”, ông Trump cho biết.

Quân đội Mỹ đã tấn công ít nhất 5 tàu ​ kể từ tháng 9, cáo buộc các tàu này được các băng đảng ma túy được cho là có trụ sở tại Venezuela sử dụng để buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, vụ phá hủy tàu ngầm gần đây là vụ việc đầu tiên những người sống sót bị bắt giữ.

Mỹ đang tăng cường quân sự ở vùng Caribe, bao gồm tàu ​​khu trục tên lửa dẫn đường, máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm hạt nhân và khoảng 6.500 quân.

3 máy bay ném bom B-52 của Không quân Mỹ đã bị phát hiện bay tuần tra trong không phận quốc tế ngoài khơi bờ biển Venezuela hôm 15/10.

Tổng thống Trump tuần này xác nhận chính quyền Mỹ đang xem xét khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Venezuela, bao gồm cả các căn cứ của băng đảng ma túy, sau loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thuyền ở vùng biển Caribe.

Ông nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực chống nạn buôn bán ma túy, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Venezuela “tạo điều kiện cho các tập đoàn ma túy cung cấp cocaine và fentanyl vào Mỹ”.

Tổng thống Trump cũng xác nhận ông đã cho phép Cục Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động trên lãnh thổ Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm ngặt đối với Venezuela trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Chính phủ Venezuela bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ liên quan tới mối liên hệ với các băng đảng buôn bán ma túy, đồng thời khẳng định sẽ chống trả bất kỳ hành động xâm phạm nào nhằm vào đất nước.