Ngoại trưởng Mỹ nói vẫn sẵn sàng đối thoại với Nga

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (Ảnh: CNP).

"Chúng tôi vẫn muốn gặp phía Nga. Chúng tôi luôn quan tâm đến việc đối thoại nếu có cơ hội đạt được hòa bình", Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh.

Ông Rubio nói thêm: "Tôi đã có một cuộc điện đàm tốt đẹp với Ngoại trưởng Lavrov và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình sau cuộc điện đàm đó. Chúng tôi luôn quan tâm đến việc đối thoại nếu có cơ hội đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine".

Những bình luận của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra giữa lúc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga ngay sau khi Tổng thống Donald Trump hủy cuộc gặp với người đồng cấp Vladimir Putin tại Budapest, Hungary.

Bình luận về các đòn trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào công ty dầu mỏ Nga, ông Rubio nói: "Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng đến một lúc nào đó ông sẽ phải hành động nếu Mỹ không đạt được tiến triển trong việc thúc đẩy thỏa thuận hòa bình. Ông ấy đã quyết định làm điều gì đó".

Trước đó, Tổng thống Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, nhưng bày tỏ hy vọng lệnh trừng phạt này "sẽ không kéo dài". Các lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tất cả tài sản của Rosneft và Lukoil tại Mỹ, đồng thời cấm tất cả công ty Mỹ giao dịch với hai công ty này.

Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump nói rằng ông "cảm thấy đã đến lúc" áp đặt lệnh trừng phạt và lưu ý ông "đã chờ đợi rất lâu" mới đưa ra quyết định này.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng phàn nàn các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga "không đi đến đâu".

Ông Trump cho biết thêm rằng, lý do ông hủy cuộc gặp dự kiến ​​với ông Putin là vì: "Tôi cảm thấy chúng tôi sẽ không đạt được mục tiêu mong muốn, vì vậy tôi đã hủy cuộc gặp”.

Hiện Nga chưa phản hồi về các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ.