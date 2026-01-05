Nơi ở của Tổng thống Venezuela hư hại nặng sau cuộc không kích của Mỹ

Căn cứ Fuerte Tiuna trước khi bị không kích (Ảnh: Vantor).Căn cứ Fuerte Tiuna trước khi bị không kích (Ảnh: Vantor).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua tuyên bố các lực lượng Mỹ đã bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đưa tới New York chờ phiên tòa xét xử vào ngày 5/1.

Ông Trump cho biết, vợ chồng ông Maduro bị bắt giữ trong “một ngôi nhà giống như một pháo đài”.

Ở thời điểm này, chưa thể khẳng định chắc chắn ông Maduro và vợ ông bị bắt giữ tại đâu, song các nguồn tin cho hay đó là khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna ở thủ đô Caracas của Venezuela. Nơi này được cho là có khu nhà của ông Maduro.

Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez nói, ông Maduro và vợ ông đang ở đó khi bị bắt.

CBS News được biết rằng một nguồn tin của CIA bên trong chính phủ Venezuela đã hỗ trợ Mỹ trong việc theo dõi tung tích của ông Maduro.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các cuộc không kích của Mỹ đã tập trung vào Fuerte Tiuna. Căn cứ này thiệt hại nặng sau cuộc tấn công.

Căn cứ Fuerte Tiuna sau khi bị không kích (Ảnh: Vantor).

Các hình ảnh vệ tinh trước và sau do công ty công nghệ không gian Vantor (có trụ sở tại bang Colorado, trước đây mang tên Maxar Intelligence) công bố hôm qua cho thấy ít nhất 5 tòa nhà trong khu phức hợp đã bị lực lượng Mỹ phá hủy. Gần công trình này có các container hàng hóa, xe tải quân sự và rơ-moóc, song hiện chưa rõ bên trong chứa những gì.

Một cổng ra vào và tòa nhà an ninh nằm trong khu vực có rừng cây gần khu phức hợp cũng đã bị phá hủy. Địa điểm đó nằm gần lối vào được che giấu một phần của khu phức hợp nơi ông Maduro ở.

Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất của Venezuela, được xây dựng dựa vào sườn núi ở phía nam thủ đô Caracas. Căn cứ này chủ yếu gồm các cơ sở quân sự với hệ thống công sự và các tuyến đường uốn quanh toàn bộ khu phức hợp.

Fuerte Tiuna là một trọng tâm then chốt đã được biết đến của quân đội Venezuela, và sở hữu một số đặc điểm độc đáo, bao gồm các boong-ke, đường hầm được xây dựng ăn sâu vào sườn núi

Phe đối lập Venezuela cho biết các cuộc không kích của Mỹ cũng nhắm vào căn cứ không quân chính La Carlota tại Caracas, ăng-ten phát tín hiệu El Volcán và cảng biển La Guaira trên bờ biển Caribe.

Cuộc tập kích của Mỹ diễn ra sáng 3/1 sau nhiều tháng chuẩn bị. Lầu Năm Góc cho hay các phương tiện tham gia không kích bao gồm máy bay chiến đấu F-22, F-35, F/A-18, EA-18 và máy bay ném bom B-1, cùng với nhiều máy bay không người lái, bất kỳ loại nào trong số này cũng có thể đã mang theo vũ khí tấn công.

Trong khi đó, trực thăng của Trung đoàn Không vận Đặc nhiệm 160 của Lục quân Mỹ đóng vai trò mũi nhọn trong chiến dịch bắt giữ ông Maduro. Dường như một chiếc MH-60 Night Stalker, và có thể cả nhiều máy bay cánh quạt khác, đã hạ cánh tại hoặc gần Fuerte Tiuna.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez hôm qua cho biết lực lượng Mỹ đã loại bỏ phần lớn đội ngũ an ninh của ông Maduro trong cuộc tập kích này. Cuộc tập kích khiến hơn 80 người thiệt mạng.