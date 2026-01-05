Tổng thống Trump nói về “khôi phục trật tự” ở Venezuela

Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn báo New York Post hôm 4/1, Tổng thống Donald Trump gạt sang một bên các câu hỏi về việc ủng hộ các nhân vật đối lập, bao gồm lãnh đạo phe đối lập và chủ nhân Giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado. Ông cho rằng hiện không ai có đủ sự ủng hộ cần thiết để lãnh đạo Venezuela.

“Tôi không nghĩ bà ấy có được sự ủng hộ của người dân mà bà ấy cần phải có”, ông Trump nói.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông không lo ngại tình hình ở Venezuela sẽ kéo Mỹ vào một vũng lầy như từng xảy ra ở Iraq và Afghanistan.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ bà Machado nếu bà thắng cử hay không, Tổng thống Trump không đưa ra cam kết rõ ràng, nhưng lập luận rằng sự suy yếu của Venezuela khiến vấn đề bầu cử trở thành mối quan tâm thứ yếu.

Tổng thống Trump cảnh báo nền kinh tế Venezuela đang ở bên bờ vực sụp đổ.

“Chúng ta nên điều hành đất nước một cách đúng đắn. Chúng ta nên điều hành đất nước với pháp luật và trật tự. Chúng ta nên điều hành đất nước theo cách có thể tận dụng các lợi thế kinh tế mà họ có, đó là nguồn dầu mỏ quý giá và những tài nguyên quý giá khác”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Atlantic ngày 4/1, Tổng thống Trump cũng cảnh báo hậu quả nếu bà Delcy Rodriguez, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Venezuela, không tuân thủ các yêu cầu từ Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng ca ngợi bà Rodriguez sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch quân sự, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ ông ở Caracas và đưa họ về New York. Tuy nhiên, sau đó bà Rodriguez tuyên bố đất nước của bà sẽ bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Sau khi hoàn tất chiến dịch bắt giữ Tổng thống Maduro, Tổng thống Trump cho biết, đội ngũ của ông đã trao đổi với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez và bà Rodriguez cho thấy về cơ bản “sẵn sàng làm những gì Mỹ cho là cần thiết để khiến Venezuela vĩ đại trở lại”.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian trước mắt. Ông Trump nói rằng Mỹ “không ngại triển khai binh sĩ trên bộ ở Venezuela nếu buộc phải làm vậy”.

Ông cũng ám chỉ rằng các quan chức tại Washington, trong đó có Ngoại trưởng Marco Rubio, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc "điều hành" Venezuela trong thời gian tới.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp an toàn, phù hợp và thận trọng. Chúng tôi không thể mạo hiểm để một người khác tiếp quản Venezuela mà lại không đặt lợi ích của người dân Venezuela lên hàng đầu”, ông Trump nói.

Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh, nhà lãnh đạo tiếp theo của Venezuela cần phải hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ. Những lợi ích đó bao gồm việc ngăn ngành dầu mỏ Venezuela rơi vào tay các đối thủ của Mỹ. Ông khẳng định Washington vẫn duy trì “đòn bẩy” bằng lệnh phong tỏa đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt ra, vào Venezuela.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết ông Trump muốn giữ “tính linh hoạt về lựa chọn” trong việc có đưa quân tới Venezuela hay không. Ông Rubio cũng nói rằng Mỹ sẽ duy trì “thế trận lực lượng” trong khu vực bằng cách tiếp tục tấn công các tàu bị cáo buộc buôn ma túy và duy trì phong tỏa các tàu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Tổng thống tạm quyền Delcy Rodriguez, đồng thời là Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela, khẳng định ông Maduro vẫn là tổng thống của nước này. Bà đã công khai bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng bà sẵn sàng hợp tác với Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 4/1 đã lên án việc Mỹ tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống Maduro. Ông cho biết lực lượng vũ trang Venezuela đã được kích hoạt để bảo đảm chủ quyền.