Phần lớn cận vệ của Tổng thống Venezuela thiệt mạng khi Mỹ đột kích

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (Ảnh: Getty).

“Phần lớn đội cận vệ của Tổng thống, cùng nhiều binh lính và dân thường vô tội đã bị sát hại trong chiến dịch của Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez tuyên bố hôm 4/1.

Ông Lopez cảnh báo quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores, là mối đe dọa đối với sự ổn định địa chính trị.

“Điều này cho thấy mối đe dọa thực sự đối với trật tự thế giới. Nếu hôm nay là Venezuela, thì ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ nước nào”, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela phát biểu tại một cuộc họp báo.

Ông Lopez tiếp tục chỉ trích chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump đối với khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Ông yêu cầu Mỹ “trả tự do ngay lập tức” cho Tổng thống Maduro và vợ ông, sau khi họ bị bắt giữ và đưa tới Mỹ.

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do cho Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân. Đây là hành động xâm phạm nhằm vào tổng thống hợp pháp và Đệ nhất phu nhân của Venezuela, đi ngược lại chủ quyền của Venezuela”, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela nhấn mạnh.

Báo New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela hôm 3/1. Một nguồn tin khác cho biết hơn 80 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Cuộc đột kích do lực lượng Delta tinh nhuệ của Mỹ thực hiện với sự hỗ trợ của một đơn vị thuộc Cục Điều tra Liên bang (FBI). Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân và đưa họ về Mỹ.

Lầu Năm Góc cho hay các phương tiện tham gia đột kích bao gồm máy bay chiến đấu F-22, F-35, F/A-18, EA-18 và máy bay ném bom B-1, cùng với nhiều máy bay không người lái, bất kỳ loại nào trong số này cũng có thể đã mang theo vũ khí tấn công.

Các cuộc đột kích của Mỹ đã nhắm vào Fuerte Tiuna, căn cứ quân sự lớn nhất của Venezuela, được xây dựng dựa vào sườn núi ở phía nam thủ đô Caracas, căn cứ không quân chính La Carlota tại Caracas, ăng-ten phát tín hiệu El Volcán và cảng biển La Guaira trên bờ biển Caribe.

Tổng thống Donald Trump cho biết không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch quân sự tại Venezuela. Ông cho biết một số binh sĩ đã bị thương, nhưng “tất cả họ đều trong tình trạng tốt".

“Một trực thăng đã bị trúng đạn khá nặng, nhưng chúng tôi đã thu hồi được mọi thứ và không ai thiệt mạng”, ông Trump nói thêm.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết tất cả thương tích của binh sĩ Mỹ trong chiến dịch quân sự ở Venezuela “đều là những vết thương nhẹ” và “tất cả những người bị thương đều trong tình trạng ổn định và tốt”.

Theo một nguồn tin, trong chiến dịch ở Venezuela, “một số ít binh sĩ Mỹ đã bị thương do trúng đạn và mảnh đạn, nhưng không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng”.