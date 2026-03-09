Toàn cảnh xung đột Trung Đông: Tên lửa Iran xé toạc bầu trời Israel

Mỹ và Israel dồn dập tấn công vào Iran (Ảnh: Reuters).

Tên lửa Iran xé toạc bầu trời Israel

Ngày thứ chín của cuộc xung đột được đánh dấu bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng và sự leo thang dần dần ảnh hưởng của khu vực. Liên quân Mỹ và Israel đang ngày càng nhắm mục tiêu vào nền kinh tế và cơ sở hạ tầng dân sự của Iran.

Ngược lại, Tehran liên tục đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ của Washington, các cơ sở của các quốc gia Vùng Vịnh và hệ thống hậu cần khu vực. Trong một tình huống đánh chặn tên lửa Iran ở Bahrain, tên lửa phòng không Patriot của Mỹ bị mất điều khiển, lao xuống khu dân cư và phát nổ. Hiện chưa rõ hậu quả.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 8/3 (Ảnh: Rybar).

Đặc biệt, sau khi giảm cường độ tập kích vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, Iran dồn toàn lực vào tấn công đối thủ chính - Israel. Trong 24 giờ qua, Tehran liên tục tiến hành các đợt phóng tên lửa ồ ạt về phía các mục tiêu ở Israel, sử dụng cả vũ khí mang đầu đạn chùm.

Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt nhưng vẫn không đánh chặn được toàn bộ tên lửa đối phương, vẫn có mục tiêu "lọt lưới", gây thiệt hại trên mặt đất.

Tên lửa Iran xé toạc bầu trời Israel, "mưa hỏa lực" khủng khiếp. Phòng không Israel khai hỏa ồ ạt nhưng đánh chặn không xuể (Video: RT, Clash Report).

Iran có tân Lãnh tụ Tối cao

Giữa các cuộc tấn công đang diễn ra, những thay đổi chính trị quan trọng cũng đã xảy ra ở Iran. Hội đồng Chuyên gia đã bầu ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Israel tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các kho chứa dầu ở Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng, việc con trai của ông Ali Khamenei được chọn làm tân Lãnh tụ Tối cao là “không thể chấp nhận được”. Israel khẳng định họ sẽ "truy sát" bất cứ ai kế nhiệm cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Ông Mojtaba Khamenei là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã lên kế nhiệm sau khi cha ông nắm giữ vị trí này gần 40 năm cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel cuối tháng trước.

Trong nhiều năm, ông Mojtaba khá kín tiếng, dù từ phía sau hậu trường ông là một nhân vật trung tâm trong bộ máy quan chức rộng lớn của hệ thống do cha mình xây dựng. Ông thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các mạng lưới kinh tế.

Ông Mojtaba Khamenei (người đứng) kế nhiệm cha mình, Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao Iran (Ảnh: Mehr)..

Iran tuyên bố đã sẵn sàng đương đầu với chiến dịch tấn công trên bộ của Mỹ và Israel. Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết: "Lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện, cường độ cao, kéo dài ít nhất 6 tháng nếu tiếp tục với mức độ hiện tại".

Hiện tượng "mưa đen" khủng khiếp xảy ra ở Iran

Tại Iran, lần đầu tiên, ngoài các mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng kinh tế cũng bị liên quân Mỹ và Israel tấn công. Các kho chứa dầu thương mại ở Tehran, Karaj và Isfahan đã bị tấn công, gây ra các vụ cháy lớn và tràn nhiên liệu. Giữa sự tàn phá, hiện tượng "mưa dầu đen" do ô nhiễm không khí đã được ghi nhận ở thủ đô.

Gần 10 triệu người dân ở thủ đô Tehran đã thức dậy vào sáng 8/3 đã chứng kiến bầu trời bị che phủ bởi những đám mây đen dày đặc sau khi các cuộc không kích của Israel đánh trúng hàng loạt kho lưu trữ dầu của Iran.

“Bạn có thể thấy rằng, nước mưa thực sự có màu đen, và dường như bị bão hòa bởi dầu. Đó là thứ đang rơi xuống sáng nay, một dạng mưa chứa đầy dầu mà chúng ta đang thấy ngay lúc này trên thủ đô Iran, sau khi các cuộc không kích xảy ra”, một phóng viên cho biết.

Mưa đen xuất hiện ở thủ đô Iran như "ngày tận thế" (Video: RT).

"Vòng cung lửa" ở Trung Đông chưa hạ nhiệt

Cơ sở hạ tầng nước sạch ở các quốc gia Vùng Vịnh bắt đầu bị tấn công. Một nhà máy khử muối trên đảo Kish của Iran đã bị tập kích, gây ra tình trạng thiếu nước ở hàng chục cộng đồng. Để trả đũa, UAV được cho là của Iran đã đánh trúng một nhà máy khử muối ở Bahrain - những cuộc tấn công như vậy trên bán đảo Ả rập chưa từng xảy ra trong suốt cuộc xung đột.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông tính đến hết ngày 8/3 (Ảnh: Rybar).

Tại Iraq, UAV của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng đồng minh đã tấn công mục tiêu ở Sulaymaniyah và Erbil, bao gồm khu vực sân bay và một số căn cứ của lực lượng dân quân người Kurd. Các cuộc tập kích cũng được báo cáo vào Căn cứ Không quân Victoria ở Baghdad, và những cuộc tấn công của Mỹ vào các vị trí của Hashd al-Shaabi ở Mosul và tỉnh Babil.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Bahrain tính đến ngày 8/3 (Ảnh: Rybar).

Trên mặt trận Israel - Li Băng, các cuộc tấn công lẫn nhau vẫn tiếp diễn. Quân đội Israel đã tấn công Beirut và Nabatieh và tiến hành các cuộc đột kích ở miền Nam Li Băng. Các chiến binh Hezbollah đã bắn vào miền Bắc Israel. Một cuộc tấn công ở Haifa (Israel) đã gây ra hỏa hoạn gần một trạm biến áp tại một nhà máy lọc dầu địa phương.

Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn cực kỳ căng thẳng. Mặc dù có các tuyên bố chính thức từ cả hai phía, eo biển này thực tế bị đóng cửa đối với hầu hết các tàu thuyền do rủi ro cao.

Chiến sự căng thẳng tại Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt. Giá dầu tại Mỹ đã vượt mốc 100 USD/thùng, lần đầu tiên vượt qua mốc này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Thiệt hại của Mỹ và Israel ngày càng gia tăng

Kể từ khi xung đột bắt đầu, hệ thống phòng không Iran đã bắn hạ ít nhất 15 UAV, bao gồm cả MQ-9 Reaper. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng phòng thủ tên lửa đắt tiền của Mỹ trong khu vực - các hệ thống radar THAAD và các hệ thống khác trị giá hàng tỷ USD, đã bị tấn công trước đó. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo binh sĩ thứ 7 đã thiệt mạng do vết thương trong cuộc chiến với Iran.

Việc các trạm radar cảnh báo sớm bị hư hại được cho là khiến thời gian báo động từ lúc Iran bắt đầu phóng tên lửa từ 5 phút giảm xuống còn 1 phút, gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn của Mỹ và Israel chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu kịp thời.

Khi chiến tranh kéo dài, chiến dịch thông tin cũng đang được đẩy mạnh. Các báo cáo truyền thông đang lan truyền về khả năng các quốc gia mới, từ UAE đến Azerbaijan, tham gia vào cuộc xung đột, nhưng nhiều báo cáo trong số này nhanh chóng bị bác bỏ bởi những tuyên bố chính thức.

Trong khi đó, các mục tiêu tiềm năng mới cho chiến dịch đang được thảo luận. Một số điểm yếu của Iran bao gồm cảng Bandar Abbas, khu phức hợp khí đốt Nam Pars ở Kangan và nhà ga Assaluyeh.