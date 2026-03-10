Iran quyết chiến tới cùng, tuyên bố chỉ phóng tên lửa đầu đạn hơn một tấn

“Từ nay trở đi, sẽ không có tên lửa nào có đầu đạn nhẹ hơn một tấn được phóng đi”, Chuẩn tướng Majid Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 9/3.

Ông cho biết “làn sóng” của các vụ phóng tên lửa, cũng như cường độ và tầm bắn cũng sẽ tăng lên.

Cảnh báo này được đưa ra khi IRGC thông báo về các vụ phóng tên lửa mới vào Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, chỉ vài giờ sau khi Iran bổ nhiệm Lãnh tụ Tối cao mới.

Iran phóng loạt tên lửa mới vào các mục tiêu của Israel và Mỹ (Nguồn: RT)

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hôm 9/3, ông Kamal Kharazi, cố vấn chính sách đối ngoại của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, cảnh báo Tehran sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lâu dài với Mỹ.

Ông cũng ra tín hiệu rằng Iran sẵn sàng tiếp tục tấn công các mục tiêu ở các nước Vùng Vịnh nhằm thuyết phục họ tác động đến Tổng thống Donald Trump để rút lui khỏi cuộc xung đột.

Quan chức Iran nói rằng cuộc chiến chỉ có thể kết thúc thông qua những tổn thất kinh tế, báo hiệu lập trường cứng rắn hơn của Tehran vào ngày thứ 10 của cuộc xung đột.

“Tôi không thấy còn chỗ cho ngoại giao nữa. Bởi vì ông Donald Trump đã không giữ lời hứa, và chúng tôi đã trải nghiệm điều này trong 2 lần đàm phán - rằng trong khi chúng tôi đang tham gia đàm phán, họ đã tấn công chúng tôi”, ông Kharazi cho biết.

“Sẽ không còn chỗ cho ngoại giao trừ khi áp lực kinh tế được đẩy lên đến mức các nước khác sẽ can thiệp để đảm bảo chấm dứt sự xâm nhập của Mỹ và Israel chống lại Iran”, ông Kharazi nói, ám chỉ rằng các nước Ả Rập Vùng Vịnh và các nước khác cần gây áp lực lên Mỹ để chấm dứt xung đột.

“Cuộc chiến này đã tạo ra rất nhiều áp lực - áp lực kinh tế - lên các nước khác, về mặt lạm phát, về mặt thiếu hụt năng lượng, và nếu nó tiếp tục, áp lực này sẽ ngày càng gia tăng, và do đó các nước khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp”, quan chức Iran nhận định.

Iran đăng video tấn công căn cứ Mỹ ở Kuwait (Nguồn: RT)

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự, Iran đã tấn công hàng loạt mục tiêu ở các quốc gia trên khắp Trung Đông. Tehran tuyên bố mục tiêu của họ là các lợi ích của Mỹ tại các quốc gia Vùng Vịnh, nhưng các tòa nhà dân cư và sân bay cũng liên tục bị tấn công.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đang sử dụng 60% hỏa lực để tấn công các căn cứ của Mỹ và “các lợi ích chiến lược” trong khu vực.

Các cuộc tấn công của Iran đã tác động đến điểm yếu của thương mại năng lượng toàn cầu, bao gồm cả cơ sở hạ tầng và các tuyến đường vận chuyển. Giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt, với giá dầu thô tăng vọt, gây chấn động thị trường chứng khoán và tài chính của người tiêu dùng.

Ước tính 20% nguồn cung dầu thế giới đã bị gián đoạn do cuộc xung đột đang diễn ra ở Iran, gấp đôi kỷ lục được thiết lập trong cuộc khủng hoảng Suez.