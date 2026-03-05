Các cuộc tấn công của Israel vào trung tâm chỉ huy đầu não của lực lượng vũ trang Iran ở Tehran (Ảnh: IDF).

Vòng cung xung đột lan rộng

Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã sang ngày thứ 6 mà không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra trên toàn bộ vòng cung xung đột, từ lãnh thổ Iran đến các căn cứ, cảng và cơ sở hạ tầng của các đồng minh Mỹ trong khu vực.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 5/3 thông báo lực lượng Mỹ đang “mở rộng các cuộc tấn công sâu hơn vào không phận Iran theo từng giờ”.

CENTCOM tuyên bố rằng số vụ phóng tên lửa của Tehran đã giảm 86% và số vụ phóng UAV giảm 73%. Tuy nhiên, trong đêm 4, rạng sáng 5/3, phòng không Israel vẫn phải khai hỏa dồn dập nhằm ngăn chặn đòn trả đũa của Iran vào Tel Aviv.

“Cho đến nay, chúng tôi đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu. Chúng tôi đã phá hủy hơn 20 chiến hạm của Iran”, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine phát biểu tại cuộc họp báo hôm 4/3.

Ông nói thêm rằng Mỹ đã “vô hiệu hóa hiệu quả sự hiện diện hải quân và phạm vi hoạt động chính của Iran”.

Iran tập kích tên lửa vào Tel Aviv, phòng không Israel khai hỏa dồn dập đánh chặn (Video: Telegram).

Tại Vịnh Ba Tư, những cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các mục tiêu của Washington vẫn tiếp diễn. Các căn cứ Mỹ ở Kuwait một lần nữa lại hứng chịu thêm một loạt tên lửa và UAV, trong đó các cơ sở thông tin liên lạc tại Arfijan và nhà chứa máy bay trong căn cứ không quân As-Salim đã bị tấn công.

Tại Iraq, các nhóm vũ trang thân Iran liên tiếp tiến hành các đòn tập kích vào các mục tiêu của Mỹ, từ căn cứ không quân Al-Harir gần Erbil đến căn cứ không quân Victoria gần Baghdad. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy một đội đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai đến sa mạc Najaf.

Một số cuộc tấn công khác đã xảy ra ở eo biển Hormuz, với một tàu container từ Malta đang hướng đến Ả rập Xê út nằm trong số các mục tiêu.

Hệ thống HIMARS đã được triển khai ở Bahrain, và chính quyền nước này chính thức tuyên bố quyền "đáp trả tương xứng" đối với các cuộc tấn công của Iran.

Xung đột bắt đầu lan đến NATO?

Xung đột dường như đã bắt đầu lan đến Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên chủ chốt của NATO. Cụ thể, UAV được cho là của Iran đã bay qua không phận Iraq và Syria và bị hệ thống phòng không NATO phá hủy ở tỉnh Hatay.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran ngày 4/3 (Ảnh: Rybar).

Thách thức với Iran trên biển

Quân đội Mỹ tiếp tục tấn công các chiến hạm có khả năng mang tên lửa của Iran, bao gồm tàu 2 thân mang tên lửa lớp Shahid Soleimani đã bị trúng đạn tại căn cứ Bandar Abbas. Cũng có báo cáo về việc tàu hộ vệ tên lửa Iris Dena của Hải quân Iran bị tàu ngầm Mỹ phóng ngư lôi đánh chìm ngoài khơi bờ biển Sri Lanka khiến ít nhất 87 thủy thủ thiệt mạng, nhiều người mất tích.

Đáng chú ý, tàu hộ vệ này của Iran đang di chuyển trong vùng biển quốc tế khi trở về từ một cuộc tập trận hải quân do Ấn Độ tổ chức ở Vịnh Bengal.

“Lần đầu tiên kể từ năm 1945, một tàu ngầm tấn công nhanh của Hải quân Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của đối phương… Đây là một minh chứng đáng kinh ngạc về tầm ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ. Việc săn lùng, tìm kiếm và hạ gục một tàu triển khai bên ngoài khu vực là điều mà chỉ có Mỹ mới có thể làm được với kỹ năng này”, Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, nói.

Khoảnh khắc ngư lôi phóng đi từ tàu ngầm Mỹ xé toạc chiến hạm Iran (Video: RT).

Israel "chiến đấu trên cùng lúc 2 mặt trận"

Ngoài mặt trận chính là Iran, không quân Israel đang nhắm mục tiêu vào Beirut và vùng ngoại ô phía nam Li Băng, trong khi các đơn vị thiết giáp đã vượt qua biên giới ở 3 điểm và giao tranh với các đơn vị thuộc nhóm vũ trang Hezbollah.

Cùng lúc, không phận Syria đang được sử dụng tích cực cho các cuộc tấn công chống lại Iran. Đoạn phim cho thấy máy bay F-16I của Israel bay trên khu vực Palmyra và Deir ez-Zor.

Như vậy, có thể thấy, bất chấp việc phải dồn lực đánh phá các mục tiêu trên mặt trận chính là Iran, không quân Israel vẫn đồng thời tiến hành các đòn không kích dữ dội ở Li Băng nhằm triệt hạ lực lượng ủy nhiệm của Iran tại quốc gia này.

F-35 có kết quả không chiến đầu tiên

Tiêm kích tàng hình F-35 được cho là đã có kết quả không chiến đầu tiên khi bắn hạ 1 chiến đấu cơ có người lái. Theo tuyên bố của Israel hôm 4/3, chiếc F-35I “Adir” đã bắn hạ máy bay Yak-130 của Không quân Iran trên bầu trời Tehran, đánh dấu “lần đầu tiên trong lịch sử một tiêm kích có người lái bị F-35 bắn hạ”.

Giới chức Iran chưa bình luận về tuyên bố từ phía Israel nhưng trước đó truyền thông nước này đưa tin lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 1 máy bay tiêm kích F-15 trong không phận, tuy nhiên chưa có bằng chứng xác thực cho tuyên bố trên.