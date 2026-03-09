Giá dầu tăng vọt, G7 thảo luận mở khẩn cấp kho dự trữ

Một trạm xăng dầu ở Hàn Quốc (Ảnh: Reuters).

Financial Times dẫn lời những người nắm rõ tình hình, bao gồm một quan chức cấp cao của G7, ngày 9/3 cho biết các bộ trưởng tài chính G7 (Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ) sẽ họp khẩn cấp vào lúc 8h30 theo giờ New York cùng với Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tác động của cuộc chiến giữa Iran với Mỹ, Israel đối với các thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo nguồn tin, cho đến nay đã có 3 quốc gia G7, trong đó có Mỹ, ủng hộ đối với đề xuất giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược.

Một số nhà hoạch định chính sách Mỹ tin rằng việc phối hợp giải phóng khoảng 300 triệu đến 400 triệu thùng dầu có thể là phù hợp. Con số này tương đương khoảng 25-30% trong tổng số 1,2 tỷ thùng đang được các quốc gia thành viên IEA nắm giữ trong các kho dự trữ chiến lược.

Các kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp được thiết lập như một phần của việc thành lập IEA vào năm 1974, sau khi lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Ả rập gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu và làm giá tăng mạnh.

Các thành viên IEA được yêu cầu duy trì các kho dự trữ chiến lược như một phần của hệ thống tập thể nhằm ứng phó với các gián đoạn nghiêm trọng trong nguồn cung dầu.

Kể từ khi tổ chức này được thành lập, các quốc gia thành viên IEA đã có 5 lần phối hợp giải phóng các kho dự trữ dầu khẩn cấp. Lần can thiệp gần đây nhất diễn ra vào năm 2022 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, khiến giá năng lượng tăng vọt.

Trước cuộc họp vào hôm nay, IEA đã tổ chức một cuộc thảo luận khẩn cấp vào tuần trước để xem xét các phản ứng có thể đối với cuộc khủng hoảng nguồn cung đang nổi lên.

Một tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp đó cho biết IEA “sẵn sàng hành động để hỗ trợ sự ổn định của các thị trường dầu mỏ”.

Theo tài liệu mật, các quốc gia thành viên IEA hiện nắm giữ hơn 1,24 tỷ thùng dầu trong các kho dự trữ chiến lược công bên cạnh khoảng 600 triệu thùng do khu vực công nghiệp nắm giữ và cũng có thể được huy động nếu cần thiết.

Theo tài liệu này, tổng lượng dự trữ đó có thể đáp ứng gần một tháng nhu cầu dầu mỏ của các quốc gia IEA và hơn 140 ngày lượng nhập khẩu ròng.

Theo Financial Times, riêng Mỹ và Nhật Bản chiếm khoảng 700 triệu thùng trong tổng số 1,24 tỷ thùng dự trữ chiến lược công hiện có.

Khả năng can thiệp vào thị trường dầu mỏ xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thô tăng mạnh do xung đột Trung Đông. Giá dầu Brent đã tăng 24% trong phiên giao dịch châu Á ngày 9/3 lên 116,71 USD mỗi thùng. Giá dầu WTI tăng 28% lên 116,45 USD.

Sự tăng vọt của giá dầu đã gây ra biến động trên các thị trường tài chính. Thị trường chứng khoán tại phần lớn châu Á giảm điểm, trong khi các hợp đồng tương lai cổ phiếu Mỹ cho thấy khả năng sụt giảm mạnh trước khi Phố Wall mở cửa.

Giá nhiên liệu tăng cũng làm gia tăng áp lực chính trị tại Washington. Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên 3,45 USD mỗi gallon vào hôm 8/3, so với mức 2,98 USD một tuần trước đó. Giá dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng nếu chi phí dầu thô không giảm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập đến đợt tăng giá dầu trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social vào tối qua: “Giá dầu trong ngắn hạn sẽ giảm nhanh chóng khi mối đe dọa hạt nhân của Iran bị loại bỏ. Đó là cái giá rất nhỏ phải trả cho sự an toàn và hòa bình của Mỹ và thế giới”.

Theo Financial Times, đợt tăng giá dầu này có nguy cơ thúc đẩy lạm phát trên toàn cầu và đe dọa tăng trưởng kinh tế nếu tình trạng kéo dài.

Các nền kinh tế nhập khẩu dầu thô lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Italy và Tây Ban Nha đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc giá do phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.