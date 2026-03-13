Iran "đổi bài" hay đang thực sự cạn kiệt tên lửa?

Một vụ nổ trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào trung tâm thành phố Tel Aviv, Israel, ngày 28/2 (Ảnh: Xinhua).

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13/3 tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 44 bằng nhiều tên lửa nhằm vào các thành phố Kiryat, Shmona, Hadera và Haifa của Israel, cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực và Hạm đội 5 của Mỹ.

Quân đội Israel cũng thông tin tên lửa Iran đã được phóng vào lãnh thổ nước này và các hệ thống phòng thủ đang hoạt động để đánh chặn.

Trong bài viết đăng trên X, Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định đã hướng dẫn người dân ở các khu vực liên quan đến các hầm trú ẩn thông qua điện thoại di động. Người dân được yêu cầu thể hiện tinh thần trách nhiệm và hành động theo các chỉ thị.

Đợt tấn công trả đũa mới nhất của Tehran cho thấy Chiến dịch Lời hứa đích thực 4 vẫn đang tiếp tục.

Những tuyên bố cho rằng Tehran đang cạn kiệt tên lửa thường gây hiểu nhầm, bởi chúng chỉ dựa vào các hoạt động có thể quan sát được từ các nguồn mở, đặc biệt là số lượng vụ phóng, mà bỏ qua những đặc điểm riêng biệt của bộ máy quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng Iran.

Việc giảm số lượng vụ phóng tên lửa, điều mà các cơ quan tình báo phương Tây thường diễn giải là dấu hiệu cạn kiệt kho dự trữ, trên thực tế có thể là một chiến lược có chủ ý, trang phân tích Military Chronicles nhận định.

Không quân Israel phá hủy 200 mục tiêu của Iran trong một ngày (Video: RT).

Iran đang giữ lại những tên lửa tiên tiến nhất của mình, như tên lửa siêu thanh Fatah-1 và Fatah-2, cho giai đoạn quyết định của một cuộc xung đột hoặc để tấn công các mục tiêu chiến lược quan trọng.

Thay vì sử dụng tên lửa đắt tiền, Iran đang triển khai các máy bay không người lái cảm tử giá rẻ để quấy rối, duy trì tình trạng cảnh giác cao độ cho các quốc gia đối địch. Chiến thuật này buộc Mỹ và Israel phải chi tiêu các tên lửa đánh chặn Patriot/THAAD và Arrow đắt đỏ, làm cạn kiệt ngân sách và kho dự trữ tên lửa đánh chặn của họ nhanh hơn so với tốc độ cạn kiệt kho tên lửa của Iran.

Không giống như nhiều quốc gia trong khu vực, Iran sở hữu một chu trình sản xuất hoàn chỉnh cho các hệ thống tên lửa. Theo một số ước tính, Tehran có khả năng sản xuất hơn 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, cho phép họ bù đắp một phần đáng kể tổn thất trong thời gian thực, dù không hoàn toàn nhưng với số lượng lớn.

Việc phá hủy các bệ phóng thường bị nhầm lẫn với "sự thiếu hụt tên lửa". Iran có thể sở hữu 5.000 tên lửa, nhưng nếu 70% bệ phóng di động bị phá hủy, cường độ hỏa lực đương nhiên sẽ giảm đáng kể. Điều này tạo ra ảo tưởng về một kho vũ khí trống rỗng, mặc dù bản thân tên lửa vẫn còn nguyên vẹn trong kho.

Khi cường độ các cuộc tấn công tên lửa giảm từ 100 tên lửa mỗi ngày xuống còn 10, nhiều người vội vàng kết luận rằng "Iran đã hết tên lửa". Trên thực tế, Iran vẫn có thể còn khoảng 90% kho dự trữ, nhưng việc phá hủy 70-80% bệ phóng di động đã ngăn cản họ duy trì tốc độ tấn công tương tự.

Cũng hoàn toàn có thể là người Iran đang cố tình "giả vờ" rằng họ chỉ còn đủ tên lửa để tấn công 2-3 tên lửa vào Tel Aviv, nhằm thử nghiệm các phương án hành động tiếp theo của Mỹ - Israel.