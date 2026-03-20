Israel: Iran không còn năng lực làm giàu uranium, sản xuất tên lửa đạn đạo

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 19/3 cho biết Iran dường như không còn khả năng làm giàu uranium hoặc sản xuất tên lửa đạn đạo sau 20 ngày bị không kích bởi Mỹ và Israel.

“Chúng tôi đang chiến thắng, và Iran đang bị tàn phá”, ông Netanyahu nói tại một cuộc họp báo, đồng thời cho rằng kho tên lửa và UAV của Iran đang bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ bị phá hủy hoàn toàn.

“Những gì chúng tôi đang phá hủy hiện nay là các nhà máy sản xuất linh kiện để chế tạo những tên lửa này và để chế tạo vũ khí hạt nhân mà họ đang tìm cách sản xuất", ông cáo buộc.

Tuy nhiên, ông Netanyahu không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố rằng Iran không còn khả năng làm giàu uranium.

Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng họ tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình nguyên tử của họ vì mục đích hòa bình.

Chương trình hạt nhân của Iran là trọng tâm của các cuộc đàm phán trung gian, nhưng cuối cùng đã sụp đổ khi Mỹ và Israel phát động không kích vào Iran ngày 28/2. Iran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa vào Israel và các quốc gia Vùng Vịnh, đồng thời hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi cuộc chiến cho đến nay chủ yếu được tiến hành bằng các cuộc không kích, ông Netanyahu cho rằng cần phải có cả yếu tố tác chiến trên bộ và “có nhiều khả năng cho yếu tố trên bộ này”, nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó, ông Trump đã bác bỏ kịch bản đưa thêm quân tới Trung Đông.

Trong một diễn biến khác, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard ngày 19/3 cho biết mục tiêu của Mỹ và Israel trong cuộc chiến với Iran là không giống nhau. Theo bà, Israel tập trung vào việc làm vô hiệu hóa ban lãnh đạo Iran, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump tập trung vào việc phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran.

“Các mục tiêu do tổng thống đề ra khác với các mục tiêu do chính phủ Israel đề ra", bà Gabbard nói trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong phiên điều trần thường niên về các mối đe dọa toàn cầu đối với Mỹ.

“Chúng ta có thể thấy qua các chiến dịch rằng chính phủ Israel tập trung vào việc vô hiệu hóa ban lãnh đạo Iran. Tổng thống đã tuyên bố rằng mục tiêu của ông là phá hủy năng lực phóng tên lửa đạn đạo, năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và hải quân của Iran”, bà nói.

Mỹ và Israel nhiều lần nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ trong chiến dịch không kích chung nhằm vào Iran, nhưng các quan chức hai bên cũng thừa nhận rằng mục tiêu của họ không hoàn toàn giống nhau.

Khi cuộc xung đột tiến gần mốc 3 tuần, Israel đã dẫn đầu các cuộc tập kích khiến nhiều giáo sĩ và lãnh đạo quân sự Iran thiệt mạng, trong khi Mỹ tập trung vào các mục tiêu liên quan đến chương trình tên lửa của nước này.

Trong phiên điều trần kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi tại Hạ viện, bà Gabbard cho biết cộng đồng tình báo Mỹ “rất tin tưởng” rằng họ biết vị trí Iran lưu trữ kho uranium làm giàu ở mức cao, nhưng từ chối thảo luận công khai về việc liệu Mỹ có khả năng phá hủy kho này hay không.