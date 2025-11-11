Thượng viện Mỹ thông qua dự luật để chính phủ mở cửa trở lại

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley di chuyển trên hành lang Quốc hội ngày 10/11 (Ảnh: Reuters).

Các thượng nghị sĩ Mỹ đã tiến hành phiên bỏ phiếu về dự luật cấp ngân sách cho chính phủ vào cuối ngày 10/11 giờ địa phương. Dự luật được thông qua với tỷ lệ 60 phiếu ủng hộ, 40 phiếu chống.

Dự luật này đã giành được sự ủng hộ của các nghị sĩ trung dung chủ chốt thuộc đảng Dân chủ vào cuối tuần qua, khi họ đạt được một thỏa thuận thỏa hiệp với đảng Cộng hòa.

8 thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ đã đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu để mở cửa lại chính phủ với các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện và Nhà Trắng.

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Hạ viện để xem xét, sớm nhất là vào ngày 12/11, trước khi trình lên Tổng thống Donald Trump để ký. Hiện các nghị sĩ Hạ viện đang trở lại Washington trong nỗ lực chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ lâu nhất lịch sử trong tuần này.

Nếu được thông qua, thỏa thuận trên sẽ chấm dứt thời gian đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ, bao gồm một biện pháp tạm thời nhằm cấp ngân sách cho chính phủ hoạt động đến tháng 1/2026 và liên kết với một gói tài trợ lớn hơn cho hoạt động của một số cơ quan chủ chốt của chính phủ.

Thỏa thuận không có điều khoản đảm bảo rằng các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế, vốn là trọng tâm của cuộc giằng co ở Thượng viện Mỹ suốt 40 ngày qua, sẽ được gia hạn.

Nhưng các thành viên đảng Dân chủ đồng ý bỏ phiếu tin rằng lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Hạ viện lẫn Thượng viện sẽ tiếp tục đàm phán để tìm ra tiếng nói chung trong vài tuần tới.