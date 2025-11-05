Chính phủ Mỹ đóng cửa dài nhất trong lịch sử

Quốc hội Mỹ (Ảnh: Reuters).

Theo Guardian, tính đến ngày 5/11, chính phủ Mỹ đã đóng cửa một phần ngày thứ 36 trong bối cảnh tình trạng bất đồng lưỡng đảng tại quốc hội về vấn đề ngân sách chưa có dấu hiệu được giải quyết.

Thời lượng 36 ngày đã vượt mốc kỷ lục 35 ngày đóng cửa chính phủ Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Năm tài khóa mới của Mỹ bắt đầu từ ngày 1/10, nhưng quốc hội đã không phê chuẩn ngân sách, khiến hàng loạt cơ quan của chính phủ phải tạm dừng hoạt động do không có ngân sách cho năm tài khóa tiếp theo.

Các thượng nghị sĩ Dân chủ từ chối bỏ phiếu cho dự luật cấp ngân sách chính phủ trừ khi trong đó có gia hạn các khoản tín dụng thuế từ thời Tổng thống Joe Biden, vốn giúp giảm chi phí các gói bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA). Hàng chục triệu người Mỹ được dự báo sẽ không đủ khả năng chi trả bảo hiểm sau khi các khoản tín dụng này hết hạn vào cuối năm nay.

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cấp ngân sách hồi tháng 9 chỉ với một nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu tán thành, và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã ngừng triệu tập các phiên họp kể từ đó. Điều này khiến phần lớn hoạt động lập pháp chuyển sang Thượng viện, nơi Thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe đa số, đã tổ chức 14 cuộc bỏ phiếu về dự luật nhưng tất cả đều thất bại vì không đủ sự ủng hộ từ phe Dân chủ.

Một cuộc thăm dò gần đây của CBS cho thấy gần 90% người Mỹ lo ngại về những hệ quả của đợt đóng cửa kéo dài kỷ lục này.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tình trạng đóng cửa chính phủ có thể khiến nền kinh tế Mỹ mất tới 14 tỷ USD GDP, tùy thuộc vào việc tình trạng này kéo dài thêm bao lâu.

Những dấu mốc đáng lo ngại tiếp tục chồng chất khi số tuần trôi qua. Khoảng 700.000 nhân viên liên bang đã buộc phải nghỉ việc không lương, trong khi khoảng con số tương tự vẫn phải tiếp tục làm việc nhưng không nhận được tiền lương cho đến khi ngân sách mới được thông qua.