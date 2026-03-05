Mỹ tuyên bố tấn công sâu hơn, nêu 4 mục tiêu chiến dịch không kích Iran

Khói bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran sáng 3/3 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết: “Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang đạt được những tiến triển ổn định. Số tên lửa đạn đạo chiến trường mà Iran phóng đi đã giảm 86% so với ngày đầu giao tranh, trong đó riêng 24 giờ qua giảm 23%, và số máy bay không người lái tấn công một chiều của họ đã giảm 73% so với những ngày đầu”.

Ông nói thêm: “Những tiến triển này đã cho phép CENTCOM thiết lập ưu thế trên không cục bộ dọc sườn phía nam bờ biển Iran và xuyên thủng hệ thống phòng thủ của họ với độ chính xác và hỏa lực áp đảo. Chúng tôi giờ đây sẽ bắt đầu mở rộng vào sâu trong đất liền, tiến hành các đòn tấn công ngày càng sâu hơn vào lãnh thổ Iran và tạo thêm không gian cơ động cho lực lượng Mỹ”.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh sau 5 ngày, chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran vẫn đang ở những ngày “đầu tiên”.

“Như Tổng thống Donald Trump đã nói, sẽ có thêm nhiều làn sóng tấn công với quy mô lớn hơn đang đến. Chúng ta mới chỉ bắt đầu. Chúng ta đang tăng tốc, không phải giảm tốc”, ông nói.

Bộ trưởng Hegseth cho biết giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự nhằm giúp không quân Mỹ và Israel giành “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran”, và mục tiêu này được kỳ vọng sẽ hoàn tất trong “chưa đầy một tuần”.

Ông nói thêm, các lực lượng không quân sẽ “truy tìm, vô hiệu hóa và phá hủy các tên lửa cũng như nền tảng công nghiệp quốc phòng của quân đội Iran”, đồng thời nhắm vào các chỉ huy quân sự Iran.

“Đây chưa bao giờ là một cuộc chiến cân bằng, và nó không phải là một cuộc chiến cân bằng. Chúng ta đang tung đòn khi họ đã suy yếu, và đó chính xác là cách mọi việc diễn ra”, Bộ trưởng Hegseth cho hay.

Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran vào sáng 28/2 sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã nêu ra 4 mục tiêu chính của chiến dịch.

Thứ nhất là phá hủy chương trình tên lửa đạn đạo của chính quyền Iran.

Thứ hai là chấm dứt sự hiện diện hải quân của Iran trong khu vực.

Thứ ba là loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm do Iran hậu thuẫn, những lực lượng bị cáo buộc chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Thứ tư là ngăn chặn Iran tiếp tục theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Bà Leavitt cho biết các kế hoạch của Mỹ tại Iran hiện không bao gồm việc sử dụng lực lượng bộ binh, nhưng cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng này.

“Chúng không nằm trong kế hoạch cho chiến dịch này ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ loại bỏ các lựa chọn quân sự thay mặt cho Tổng thống hoặc Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang”, bà nói.