Theo báo cáo, tính đến hôm 3/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thả 4.000 quả bom xuống Iran trong vòng 4 ngày, tương đương tổng số bom được sử dụng trong toàn bộ cuộc xung đột kéo dài 12 ngày với Iran hồi tháng 6/2025.

Con số này lên hơn 5.000 quả bom vào ngày giao tranh thứ năm (4/3), cho thấy quân đội Israel vẫn tiếp tục xác định được các mục tiêu giá trị cao và chưa đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược.

Israel thả hơn 5.000 quả bom xuống Iran (Video: Không quân Israel)

Trong một tuyên bố đăng trên X, quân đội Israel cho biết: “Các tiêm kích của không quân Israel tiếp tục củng cố ưu thế trên không trên khắp Iran, với trọng tâm là khu vực Tehran”.

IDF cũng công bố đoạn video được cho là ghi lại cảnh không kích một hệ thống phòng không của Iran tại khu vực Tehran.

Trước đó, IDF thông báo đã phá hủy các tên lửa đạn đạo dòng Ghadr và bệ phóng của chúng tại Isfahan, Iran.

Ghadr-110 là biến thể tiên tiến nhất của dòng tên lửa Ghadr (gồm nhiều phiên bản khác nhau), là tên lửa 2 tầng sử dụng động cơ nhiên liệu rắn nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng, khiến việc tấn công phủ đầu trước khi phóng trở nên khó khăn hơn.

Trong khi đó, Iran hôm qua cho biết, ít nhất 1.045 người đã thiệt mạng tại nước này kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích.

Iran không nêu tổn thất cụ thể về mặt quân sự, nhưng giới chức Mỹ tuyên bố họ đã phá hủy hàng loạt bệ phóng tên lửa và khoảng 20 tàu quân sự của Iran.

Trong vụ việc mới nhất, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, một cuộc tấn công bằng ngư lôi từ tàu ngầm của Mỹ đã khiến tàu hộ vệ IRIS Dena của Iran bị đắm ngoài khơi Sri Lanka.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trên X cho thấy khoảnh khắc quả ngư lôi tấn công. Con tàu Iran dường như bị trúng một vụ nổ dưới nước khiến nó vỡ làm nhiều phần, trong khi một cột nước lớn bốc cao lên không trung.

“Một tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm một chiến hạm Iran. Họ nghĩ có thể an toàn trên vùng biển quốc tế, nhưng cuối cùng con tàu đã bị đánh chìm bởi một quả ngư lôi”, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc ngày 4/3.

Sau khi Hải quân Sri Lanka nhận được tín hiệu cầu cứu từ tàu IRIS Dena, chở theo 180 người, nước này đã điều tàu và máy bay tham gia chiến dịch cứu hộ.

Tuy nhiên, vào thời điểm Hải quân Sri Lanka tới hiện trường, không còn dấu vết của con tàu, “chỉ còn một số vệt dầu và bè cứu sinh”. Chúng tôi tìm thấy các nạn nhân đang trôi nổi trên mặt nước. Lực lượng cứu hộ đã vớt được 87 thi thể và cứu sống 32 người”, người phát ngôn Hải quân Sri Lanka Buddhika Sampath cho biết.