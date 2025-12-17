Thủ tướng Nhật khẳng định “luôn cởi mở” đối thoại với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae (Ảnh: Yomiuri Shimbun).

"Trung Quốc là một quốc gia láng giềng quan trọng đối với Nhật Bản và chúng ta cần xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định", Thủ tướng Takaichi phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 17/12.

Vị nữ lãnh đạo này tiếp tục nhấn mạnh: "Nhật Bản luôn cởi mở đối thoại với Trung Quốc. Chúng tôi không đóng cánh cửa của mình lại vì hai quốc gia vẫn còn những vấn đề cần giải quyết”.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh lập trường ngoại giao mang tính xây dựng và thúc đẩy sự ổn định của bà không thay đổi kể từ khi nhậm chức.

“Những phát biểu của tôi liên quan đến tình huống đe dọa sự tồn vong không làm thay đổi lập trường mà các chính phủ tiền nhiệm đã duy trì”, bà nói thêm, đồng thời cam kết Tokyo sẽ giải thích điều này với Bắc Kinh và cộng đồng quốc tế ở nhiều cấp độ khác nhau.

Hồi đầu tháng 12, Thủ tướng Takaichi tái khẳng định lập trường của Tokyo về vấn đề Đài Loan vẫn không thay đổi kể từ "Tuyên bố chung Nhật - Trung 1972"

“Lập trường cơ bản của chính phủ Nhật Bản đối với Đài Loan vẫn được nêu rõ trong Tuyên bố chung Nhật - Trung năm 1972, và lập trường này không hề thay đổi”, bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội Nhật.

Theo tuyên bố chung Nhật - Trung 1972, “chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tái khẳng định rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Do đó, chính phủ Nhật Bản “hoàn toàn hiểu và tôn trọng lập trường này”.

Theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO), lượng khách đến Nhật Bản từ Trung Quốc đại lục trong tháng trước là khoảng 560.000 lượt người, chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 1/2022.