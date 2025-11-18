Mỹ rút tên lửa Typhon khỏi Nhật Bản

Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon (Ảnh: Reuters).

Hệ thống phóng tên lửa Typhon Mid-Range Capability (MRC) của Lục quân Mỹ được triển khai tại căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản từ tháng 9 cho cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm qua xác nhận hệ thống đã được dỡ bỏ.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau khi tân Thủ tướng Sanae Takaichi nói rằng Nhật Bản có thể can thiệp quân sự trong một tình huống khẩn cấp ở eo biển Đài Loan.

Hệ thống tên lửa Typhon có khả năng phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6 với tầm bắn lên đến 1.800km.

Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai tên lửa tầm trung này tại Nhật Bản, với lý do cần thử nghiệm chuyển trạng thái thời chiến nhanh. Trung Quốc và Nga đều phản đối việc triển khai Typhon tại căn cứ Iwakuni.

Khi triển khai, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây chỉ là tạm thời, và Typhon sẽ được rút khỏi trong khoảng một tuần sau khi cuộc tập trận kết thúc vào ngày 25/9.

Tuy nhiên, hệ thống tên lửa vẫn hiện diện ít nhất đến ngày 10/11, khi các nhóm dân sự ở tỉnh Yamaguchi và tỉnh lân cận Hiroshima được cho là đã kiến nghị yêu cầu rút.

Theo các báo cáo truyền thông địa phương, hôm 16/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo cho chính quyền địa phương rằng việc rút hệ thống đã hoàn tất, dù lý do của sự chậm trễ đáng kể vẫn chưa được tiết lộ.

Mỹ cũng đã triển khai một hệ thống Typhon tại miền Bắc Philippines trong cuộc tập trận chung năm ngoái, và hệ thống này vẫn được giữ lại cho đến nay.